«دبي للاستثمار» تسلّم وحدات عقارية بـ3.5 مليارات درهم في النصف الثاني

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة دبي للاستثمار» عن جاهزيتها لتسليم مشروعات ووحدات عقارية متنوعة بقيمة تبلغ نحو 3.5 مليارات درهم خلال النصف الثاني من عام 2021.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأن العقارات التي ستسلمها تتضمن مركز تسوق، ومتاجر تجزئة، ومكاتب، وفندقين، وذلك في إمارتي دبي والفجيرة.

وبحسب البيان، تشمل هذه الوحدات العقارية، المرحلة النهائية ضمن المساحات التجارية في مشروع «تلال مردف»، المشروع متعدد الاستخدامات في مردف بقيمة ثلاثة مليارات درهم، والذي كانت الشركة سلّمت وحداته السكنية بنجاح في عام 2020.

وأكدت «دبي للاستثمار» مواصلة العمل بوتيرة ثابتة لإتمام عمليات إنشاء «مركز الطيف للأعمال» في الفجيرة، المشروع متعدد الاستخدامات الذي تبلغ قيمته 470 مليون درهم، والمؤلف من مركز تسوق وبرجين «مكتبي» و«سكني»، وفندق.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان: «نحن مرتاحون من الاستقرار الذي شهدناه في القطاع العقاري خلال الربع الأول من عام 2021، باعتباره أحد أبرز القطاعات التي تغطيها محفظة استثماراتنا ومشروعاتنا».

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