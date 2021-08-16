«تعاونية الاتحاد» تنظم يوماً مفتوحاً لتوظيف مواطني ومواطنات أم القيوين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «تعاونية الاتحاد»، عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف لمواطني ومواطنات إمارة أم القيوين، في 21 أغسطس الجاري، وذلك في مركز «الورقاء سيتي مول»، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة جائحة «كوفيد-19».

وكشف «تعاوينة الاتحاد» في بيان لها أمس عن توفيرها العديد من الوظائف الإدارية، بهدف استقطاب كوادر إماراتية شابة، لدعم خطط واستراتيجيات وبرامج التوطين في الدولة.



وقال مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في «تعاونية الاتحاد»، أحمد سالم بن كنيد الفلاسي، إن اليوم المفتوح للتوظيف الذي ستنظمه «التعاونية» في «الورقاء سيتي مول»، السبت المقبل الموافق 21 أغسطس 2021، جاء من منطلق حرص «التعاونية» على الالتزام باستراتيجياتها في دعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في توطين الوظائف.

وأضاف أن «التعاونية» تسعى بشكل مستمر إلى تكثيف جهودها لاستقطاب الكفاءات المواطنة للعمل لديها، ودعمها للارتقاء بخبراتها وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

وأوضح الفلاسي أن «تعاونية الاتحاد» تطرح خلال اليوم المفتوح العديد من الوظائف لمواطني ومواطنات إمارة أم القيوين لتوظيفهم في «تعاونية أم القيوين» التي ستفتتح خلال العام الجاري، متضمنة وظائف إدارية وخدمة المتعاملين، ومحصلي الفروع.

وتابع: «نتطلع في هذا اليوم الذي يبدأ باستقبال الطلبات ومقابلة المواطنين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثلاثة عصراً، إلى استقطاب أبناء الدولة ممن لديهم القدرة والطموح لبناء حياتهم المهنية الناجحة والمليئة بالخبرات والمعلومات».



وأكد أن «تعاونية الاتحاد» تولي موضوع التوطين أهمية مطلقة، إذ تُعد نسبة التوطين فيها من أعلى النسب في القطاع الخاص بالدولة، وذلك بسبب بيئة العمل المحفزة على الإبداع، والامتيازات المقدمة للموظفين عموماً، والمبادرة والبرامج والأنشطة التي تسهم في بلورة وغرس فكرة أن «التعاونية» ليست مجرد مؤسسة أو شركة، وإنما فريق وعائلة واحدة مترابطة ببعضها.

ودعا الفلاسي جميع المواطنين والمواطنات من إمارة ام القيوين ممن يبحثون عن العمل، ويرون بأن الوظائف المطروحة تناسب قدراتهم وخبراتهم، المشاركة باليوم المفتوح للتوظيف الذي يوفر العديد من الفرص الوظيفية الجاذبة لهم.



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