مسعود محمد محمود رئيساً تنفيذياً لعمليات «اتصالات الإمارات»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة اتصالات»، عن تسمية مسعود محمد شريف محمود، رئيساً تنفيذياً لعمليات «اتصالات الإمارات». ويُعتبر هذا المنصب الجديد، الذي يتبع وظيفياً للرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، جزءاً من استراتيجية التحول المرنة والمستمرة وزيادة التركيز على تنوع الأعمال واستكشاف الفرص الجديدة، في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة لتسريع تطوير الأعمال في المضمار الرقمي، وتوسيع الانتشار الجغرافي، وتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية.

وأكدت «مجموعة اتصالات»، في بيان، أن هذه الخطوة تعكس الجهود المستمرة لتعزيز مكانتها الريادية على صعيد التحول الرقمي، ومواصلة تقديم أجود الخدمات والحلول المبتكرة لعملائها ومستخدمي خدماتها من جهة، والاستثمار في الكوادر الوطنية وتمكينها من جهة أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، المهندس حاتم دويدار: «يسعدنا انضمام مسعود محمد شريف محمود، رئيساً تنفيذياً لعمليات (اتصالات الإمارات)، حيث تزخر مسيرته المهنية بالإنجازات النابعة من شخصيته القيادية وشغفه لتحقيق النتائج الملموسة. وسيكون لهذا المنصب الجديد دور كبير في مواصلة الارتقاء بعمليات (اتصالات الإمارات)، عبر تحقيق الكفاءة التشغيلية وتنمية عملياتها من خلال الاستراتيجيات التطويرية. وفي الوضع الراهن الذي يشهد إقبالاً كثيفاً على الخدمات الرقمية والذكية، تسير (اتصالات) بخطى ثابتة نحو استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية البارزة على الصعيد الرقمي، مدعمةً بشتى الخدمات والحلول الذكية التي تُعد من الأكثر تقدماً في المنطقة».

وقال الرئيس التنفيذي لعمليات «اتصالات الإمارات»، مسعود محمد شريف محمود: «يشرفني انضمامي إلى (اتصالات) إحدى مجموعات الاتصالات الرائدة والمصنّفة العلامة التجارية الأقوى في الشرق الأوسط وإفريقيا. كما يشرفني قيادة فريق عمل كفوء، وقعت على عاتقه مهمة بناء أحدث الخدمات والمنتجات لعملاء ومستخدمي شبكة (اتصالات)، والذي سيسعدني العمل معه لتطوير الحلول والتكنولوجيا الأكثر تطوراً والأذكى في القطاع، سعياً لتحقيق كل الأهداف الاستراتيجية للشركة. وبالارتكاز على الدعم المتواصل للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تواصل (اتصالات) حرصها على مواكبة أحدث التقنيات المبتكرة والارتقاء بالتجارب الرقمية للأفراد والمجتمعات، لتعزيز مكانة الدولة على المؤشرات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات». ويمتلك مسعود محمد شريف محمود خبرة طويلة تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، وسجلاً حافلاً بالإنجازات والخبرات العملية والمكثفة في إدارة العمليات التشغيلية والمالية، بما أسهم في رفع إنتاجية كوادر العمل، وتأسيس بيئة العمل المبتكرة، ووضع السياسات التطويرية التي أدت للارتقاء بأداء الأعمال. ويشغل حالياً عضوية مجالس الإدارة في كل من شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، ووكالة الإمارات للفضاء، ومجموعة الاتحاد للطيران.

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