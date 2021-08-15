افتتاح أكبر فندق لـ"هامبتون" من "هيلتون" بجزيرة المرجان

المصدر: رأس الخيمة - وام

رحبت شركة "مرجان"، المطور الرئيس لعقارات التملك الحر في رأس الخيمة بافتتاح أكبر فندق في العالم يحمل علامة هامبتون من هيلتون في جزيرة المرجان التي تعتبر أيقونة مشاريع الشركة وأكبرها و أحد وجهات السياحة والاستثمار المفضلة في المنطقة.

وبدأ فندق هامبتون من هيلتون جزيرة المرجان استقبال ضيوفه ضمن 515 غرفة تقدم إطلالات خلابة على مياه الخليج العربي وجزيرة المرجان.

ويعد افتتاح فندق هامبتون من هيلتون جزيرة المرجان إيذانا بانضمام رابع العلامات الفندقية العالمية إلى الجزيرة باستثمار قدره 450 مليون درهم.

وسيسهم هذا الفندق في تعزيز تجارب الضيافة والسياحة التي تقدمها الجزيرة وسيدعم استراتيجية إمارة رأس الخيمة الرامية لتطوير قطاعها السياحي، لاسيما و أن رأس الخيمة هي المدينة الأولى على مستوى العالم التي حصلت على كل من ملصق الامتثال من "بيرو فيريتاس" وختم "السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة واختارها وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي عاصمة للسياحة الخليجية 2021 للعام الثاني على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان " المهندس عبدالله راشد العبدولي: " يسعدنا افتتاح فندق هامبتون من هيلتون جزيرة المرجان الجديد الذي يعتبر إضافة متميزة إلى تجارب الضيافة المقدمة في الجزيرة وسيثري خيارات الزوار وسيضمن لهم خدمات عالمية المستوى وأنماط حياة شاطئية مفعمة بالاسترخاء".

وأضاف إن هذا الفندق سيعزز من جاذبية جزيرة المرجان للزوار من دولة الإمارات وخارجها الراغبين بقضاء عطلات قصيرة أو طويلة على حد سواء.. وسنواصل في شركة مرجان تطوير البنية التحتية لقطاع الضيافة في الجزيرة و دعم المساعي الحكومية الرامية لتعزيز إمكانات رأس الخيمة وترسيخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمار والسياحة في المنطقة".

من جهته قال ممثل شركة محمد رقيط العقارية المالكة للفندق المهندس محمد حنفي :" يسرنا الإعلان عن افتتاح فندق هامبتون من هيلتون جزيرة المرجان الجديد و الأكبر من نوعه لعلامة الضيافة الفندقية الرائدة والذي سيقدم تجارب جديدة بالكامل في جزيرة المرجان.. و وقع اختيارنا على الجزيرة لافتتاح هذا الفندق المميز نظراً لموقعها المميز والإمكانات العالية التي تتمتع بها وقدرتها الكبيرة على استقطاب الزوار والسياح من شتى أرجاء العالم.. وسيقدم هذا الفندق الجديد مثالاً رائداً تقتدي به مشاريع البنية التحتية لقطاع الضيافة وسيضيف قيمة طويلة الأجل إلى اقتصاد إمارة رأس الخيمة.

ويتمتع فندق هامبتون من هيلتون جزيرة المرجان بموقع استثنائي على امتداد شاطئ خلاب بطول 750 متراً، ويتميز بتصاميمه الملهمة التي تمكن ضيوفه من الاستمتاع بالإطلالات البحرية الخلابة.

استوحي تصميم الفندق من حركة أمواج البحر، ويحتضن مساحات خضراء وارفة في الهواء الطلق وتراسات واسعة..

وكان الفندق قد فاز بالفعل بجائزتين مرموقتين هما جائزة أفضل مشروع للترفيه والضيافة من جوائز سيتي سكيب، الأسواق الناشئة 2018 وجائز "إنترناشيونال بروبرتيز" دبي (2018/2019).

تقدم المرجان، المكونة من أربع جزر، وجهة استثمارية استثنائية وتضم 7,8 كيلومتر من الشواطئ الخلابة، وواجهة بحرية بطول 23 كيلومتراً، ويخطط القائمون عليها لإنشاء 6500 وحدة سكنية، و8000 غرفة فندقية، و400 غرفة للعافية و600 فيلا للعطلات.

وتضم جزيرة المرجان اليوم أكثر من 2100 غرفة فندقية جاهزة لاستقبال الزوار، بما في ذلك فندق هامبتون من هيلتون الجديد بالإضافة إلى علامات ريكسوس للفنادق وهيلتون للفنادق والمنتجعات وأكور للفنادق، وأكثر من 2000 وحدة سكنية في كل من مشروع " مساكن باب البحر" ومشروع "باسيفيك" التابع لمجموعة "سيليكت".

و تمتلك الإمارة خطة لتطوير 2400 وحدة فندقية وسكنية ومتعددة الاستخدامات إضافية بحلول العام 2025 وتجري في الوقت الراهن عمليات مراجعة للتصاميم وهي في مراحل مختلفة من أعمال التشييد.

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