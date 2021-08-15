مجموعة دبي للذهب توقع اتفاقية شراكة مع المعهد الدولي للأحجار الكريمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI)، كشريك معرفي "Knowledge partner". بناءً على مذكرة التفاهم الأولى من نوعها والتي تم توقيعها هذا العام سنشهد العديد من الحملات المشتركة بين الشريكين خلال العامين القادمين. ستعمل هذه الشراكة على تعزيز مكانة دبي كوجهة العالم للمجوهرات.

سيوفر المعهد الدولي للأحجار الكريمة ندوات تفاعلية للعاملين في صناعة الذهب والمجوهرات وأعضاء مجموعة دبي للذهب والمجوهرات. يقدم الدوارت التدريبية مدربين خبراء من المعهد الدولي للأحجار الكريمة، تم تصميم الدورات التدريبية لتثقيف أعضاء مجموعة دبي للذهب والمجوهرات حول مواضيع التسويق المرئي، وخصائص الأحجار الكريمة مثل جاذبية الياقوت والزمرد والياقوت وما إلى ذلك ، والاختلافات بين الماس الطبيعي والصناعي، وأكثر من ذلك. ستعقد الندوات في مراكز التدريب الخاصة بالمعهد أو عبر الإنترنت.

وصرح شوناك شاستري، العضو المنتدب في المعهد الدولي للأحجار الكريمة، الشرق الأوسط، قائلاً: " شراكتنا مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات هي شهادة على عزمنا الجماعي على دعم صناعة المجوهرات، مما يتيح الحلول التي تحافظ على معايير عالية لقطاع المجوهرات في دبي وتحسن في نهاية المطاف تجربة متسوقي المجوهرات في دبي. مع تاريخ المعهد البالغ 45 عامًا كشركة رائدة في مجال التعليم والدورات التدريبية ، ستتاح للمشاركين الفرصة لمعرفة مزيد من المعلومات حول صناعة المجوهرات وخصائص الأحجار الكريمة في بيئة مخصصة لذلك."

سيتواجد شعار المعهد الدولي للأحجار الكريمة في جميع الحملات التسويقية القادمة لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات كعضو من شركائها الرئيسيين.

من جانبها، قالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسساتها: "يسر مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أن تتعاون مع المعهد الدولي للأحجار الكريمة لأننا نعتقد أن الرؤية المشتركة للمنظمتين ستضيف قيمة هائلة لأعضاء المجموعة من تجار الذهب والمجوهرات وكذلك المستهلكين. مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، سيقود المعهد الدولي للأحجار الكريمة العديد من المبادرات لزيادة ونقل المعرفة في مجال الألماس والأحجار الكريمة. بالإضافة إلى ذلك سيخصص المعهد وحدات تعليمية حصرية ومكثفة لأعضاء المجموعة والتي ستكون متاحة عبر الإنترنت أو في مراكز التدريب الخاصة بالمعهد. سيقوم المعهد الدولي للأحجار الكريمة أيضًا بتوسيع خدماته المعملية المتميزة إلى أعضاء مجموعة دبي للذهب والمجوهرات بتخفيضات حصرية. من خلال هذه المبادرات الإستراتيجية، نهدف إلى خلق بيئة مواتية للمتداولين لتحسين قطاع تجارة الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة وتجربة التسوق في دبي".

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