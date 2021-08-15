مشروع تحت الإنجاز.. «ركان لوفتس».. مشروع فلل يمتد على مساحة 2.6 مليون قدم مربعة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أعلنت «شركة ريبورتاج العقارية»، أخيراً، عن إضافة وحدات جديدة في مشروع «ركان لوفتس» الذي تطوره في منطقة «وادي الصفا 7» بـ«دبي لاند» بالتعاون مع «شركة كونتيننتال للاستثمار»، وذلك عقب الانتهاء من بيع كامل وحدات المشروع المقرر تسليمه العام المقبل.

ويضم مشروع «ركان لوفتس»، أكثر من 800 وحدة «تاون هاوس»، ويمتد على مساحة 2.6 مليون قدم مربعة، فيما خصص أكثر من 70% من المساحات لتكون مفتوحة وخضراء، لتوفير بيئة منزلية مريحة للعائلة.

وقال الرئيس التنفيذي في «ريبورتاج العقارية»، إسلام أحمد سليمان، إن طرح وحدات جديدة من مشروع «ركان لوفتس» جاء بعد نجاح الشركة في تحقيق مبيعات جيدة، وسط ارتفاع كبير في الطلب على العقارات في دبي في الفترة الأخيرة بالتزامن مع قرب تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي».

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