شركات طيران ووكالات سفر تطرح عروض عطلات ابتداءً من 1145 درهماً

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت شركات طيران وطنية ووكالات سفر، عن دفعة جديدة من العروض الترويجية لقضاء عطلات سياحية في وجهات دولية، تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، ابتداءً من نحو 1145 درهماً، وتسري على الفترة المتبقية من فصل الصيف الجاري، حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وذكرت وكالات سياحة وسفر لـ«الإمارات اليوم» أن العروض الترويجية على باقات العطلات تستهدف الفئة التي لم تستطع السفر خلال ذروة الموسم في عيد الأضحى الماضي، وتأتي في إطار التشجيع على السفر لقضاء إجازات قصيرة، مشيرة إلى أن أسعار العروض الحالية تقل بنحو 25%، مقارنة بعروض الأسابيع القليلة الماضية.

عروض سياحية

وتفصيلاً، كشفت شركات طيران وطنية ووكالات سفر عن عروض سياحية لقضاء عطلات في وجهات دولية، تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، وتسري على الفترة المتبقية من فصل الصيف الجاري حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وتبدأ أسعار باقات العطلات من نحو 1145 درهماً إلى العاصمة الأرمينية يريفان، للشخص الواحد للإقامة ثلاث ليال، ومن 1200 درهم إلى العاصمة الأوكرانية كييف للإقامة ليلتين، ومن 1400 درهم إلى مدينة باكو الأذرية للإقامة ثلاث ليال، فيما تبدأ أسعار العروض إلى مدينة شرم الشيخ المصرية من 1600 درهم للإقامة خمس ليال، ومن 1890 درهماً إلى مدينة تبليسي الجورجية للإقامة ثلاث ليال أيضاً.

كما تبدأ أسعار الباقات السياحية إلى زنجبار من 4300 درهم لمدة ثلاث ليال، وإلى سراييفو من 1800 درهم للإقامة ثلاث ليال، فيما يصل سعر الباقة إلى المالديف إلى 3800 درهم.

وتتباين الأسعار التي تخضع للتوافر وفقاً لفئة الفندق والخدمات التي يطلبها المتعاملون، في وقت تتطلب فيه بعض الباقات إجراء الحجز قبل فترة محددة، والسفر ضمن إطار زمني وفقاً لقائمة الشروط والأحكام الصادرة عن الشركات.

كما طرحت شركات طيران ووكالات سفر باقات خاصة للعائلات والأفراد تتزامن مع عطلات نهاية الأسبوع تحديداً، ولمدة ليلتين، مع خيارات مرنة لتأجيل الحجز.

وأرفقت الشركات روابط لمتطلبات السفر إلى هذه الوجهات، في إطار التسهيلات التي توفرها للمتعاملين لإجراء حجوزاتهم، بعد التأكد من تلبية المعايير والشروط، في وقت تخضع فيه أسعار تذاكر الطيران للشروط والأحكام التي تحددها الشركات بخصوص الإلغاء أو إعادة الحجز.

وقال المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن شركات الطيران ووكالات السفر لجأت أخيراً إلى طرح دفعة جديدة من العروض الترويجية على باقات العطلات، تستهدف الفئة التي لم تستطع السفر خلال ذروة الموسم في عيد الأضحى الماضي، مشيراً إلى أن العروض تأتي أيضاً في إطار التشجيع على السفر لقضاء إجازات قصيرة، أو التخطيط لعطلات في وجهة بعيدة نسبياً. وأضاف سركيس أن متوسط أسعار الباقات الجديدة أقل بنسبة تصل إلى 25%، مقارنة بالعروض في الأسابيع القليلة الماضية، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وعروض العطلات خلال عطلة «الأضحى» دفع بالمزيد من المتعاملين إلى تأجيل خطط السفر، فضلاً عن تفضيل فئة من المتعاملين الانتظار، لتفادي الازدحام على الرحلات الجوية وفي المطارات.

وذكر أن العروض تتركز في الوجهات التي ترتبط برحلات مباشرة بمطارات الدولة، وتلك التي تبعد بين ثلاث وأربع ساعات طيران فقط، فضلاً عن الوجهات التي تتيح تسهيلات في إجراءات التأشيرة، ولديها إجراءات سفر مرنة بخصوص المتطلبات المتعلقة بجائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن مستوى الطلب على العروض الحالية جيد، خصوصاً خلال عطلات نهاية الأسبوع. وبيّن سركيس أن السفر الجوي يخضع حالياً للعديد من الشروط والإجراءات التي ينبغي التحقق منها على الدوام، لافتاً إلى أن المتعاملين مطالبون أيضاً بالتحقق من شروط وأحكام باقات السفر، للاستفادة منها بطريقة مثلى. وقال إن هناك رغبة قوية لدى مختلف شرائح المتعاملين في السفر، لقضاء عطلات سياحية.

أسعار مخفضة

من جهته، قال المدير العام لـ«وكالة الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب، إن شركات الطيران ووكالات السفر العاملة في السوق المحلية، لجأت خلال الأيام القليلة الماضية إلى طرح عروض مكثفة بأسعار مخفّضة، وذلك في إطار التشجيع على السفر بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن مستويات الطلب على السفر شهدت تراجعاً بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى، وبدء الإجازات المدرسية، حيث وصل الطلب إلى ذروته. ولفت دياب إلى أن متوسط أسعار العروض الحالية أقل كثيراً من مستوياتها، مقارنة بذروة السفر خلال الصيف الجاري، وبالتالي هي فرصة للراغبين في قضاء إجازات، مشيراً إلى أن العروض تستهدف مختلف شرائح المتعاملين من الأفراد والعائلات، ويتركز الجزء الأكبر منها في الوجهات القريبة نسبياً، وذلك حتى نهاية سبتمبر المقبل.

متطلبات السفر

قال المدير العام لـ«وكالة الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب، إن متطلبات السفر إلى بعض الوجهات لاتزال تربك الزوار الراغبين في السفر، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالتطعيم والفحوص، وإجراءات الحجر الصحي في بعض الوجهات الأخرى، مشيراً إلى أن المتعاملين الراغبين في السفر في ظل الظروف الحالية، مطالبين بالتحقق من شروط السفر في وجهتي المغادرة والوصول، لتفادي أي إشكالات. ونصح دياب المتعاملين بالتحقق من شروط العروض الخاصة بباقات العطلات، بما في ذلك إمكانية التعديل، أو في حال اضطروا إلى إلغائها، مشيراً إلى أن بعض شركات الطيران لا تطبق بالضرورة سياسات مرنة بهذا الخصوص.

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