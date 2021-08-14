«دبليو كابيتال» تُسوّق مشروعات عقارية بقيمة 1.2 مليار درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية عن احتفالها بمرور 14 عاماً على تأسيسها، وتميزها بقطاع الوساطة العقارية في إمارة دبي، ليصل إجمالي قيمة ما سوقته من مشروعات حتى الآن نحو 1.2 مليار درهم.

وبدأت الشركة المتخصصة في قطاع الوساطة العقارية، ومقرها دبي، عملها عام 2007 بعد الحصول على ترخيص من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي قدمت كل الدعم اللوجستي اللازم للشركة، واستطاعت أن تُثبت تفوقها في قطاع الوساطة العقارية.

وتتصدر شركة «دبليو كابيتال» حالياً، عمليات التسويق والمبيعات لعقارات دبي، وفق آخر بيانات لمنصة «دبي ريست» الرقمية، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، كما تصدر وليد الزرعوني، رئيس الشركة، قائمة الوسطاء العقاريين ضمن الأعلى تسويقاً للعقارات في إمارة دبي من حيث عدد المعاملات.

وحصلت الشركة على جوائز عدة، وشاركت في أكثر من 30 معرضاً عقارياً خارج دولة الإمارات، بالإضافة إلى تنظيم «دبليو كابيتال» لأكثر من 25 معرضاً عقارياً داخل الإمارات.

وحصل وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال»، على فئة تصنيف 4 نجوم.

وقال وليد الزرعوني، إن «شركته طوال فترة عملها منذ إطلاقها في عام 2007 تحرص على تطوير عملياتها، للوصول إلى أفضل المراتب بقطاع الوساطة العقارية في دبي».

وأضاف الزرعوني، أن نجاح «دبليو كابيتال» يأتي امتداداً لنمو قطاع العقارات في دبي خلال العقدين الأخيرين، إذ حقق القطاع نمواً هائلاً على صعيد الاستثمارات والمساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى النمو الكبير لاقتصاد دبي الذي أسهم في انتعاش أعمال قطاع البناء سواء للمقاولين، أو المطورين العقاريين، وكذلك الوسطاء والخدمات المعاونة، مضيفاً: «رغم النمو الذي حققناه فإنه لايزال أمامنا فرص كبيرة للتوسع خلال السنوات المقبلة بفضل النهضة الحضرية في دبي بحلول 2040، والمقومات التي توفرها حكومة الإمارة من أجل دعم كل القطاعات الاقتصادية ومنها العقارات». وتابع: «تُركز الشركة على تقديم أفضل الخدمات للعميل، ومنها تحديد أفضل الخيارات العقارية المتاحة أمام المتعاملين وفق مستوى السيولة المتوافرة لدى العميل ومتابعة العقود وتوثيقها وإرسالها إلى العميل حتى منزله، ما أسهم في زيادة اعتماد المستثمرين العقاريين على (دبليو كابيتال)».

وذكر الزرعوني أن 80% من عملاء «دبليو كابيتال» من المواطنين الإماراتيين، و15% من العملاء الخليجيين و5% من جنسيات أخرى. وأكد أن العلاقة الجديدة بين «دبليو كابيتال» مع شركات التطوير العقاري كان لها دور في الحصول على أسعار استثنائية للعملاء، حيث إن الشركة معتمدة لدى أكثر من 70 مطوراً عقارياً في الإمارة.

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