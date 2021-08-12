دبي ترفع الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 100%

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بأنه تم السماح برفع الطاقة الاستيعابية لجميع مرافق المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى 100%.

وأشارت الدائرة، في تعميم، إلى تحديث مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للقطاع السياحي، وعليه وجهت الدائرة المعنين كافة، من مستثمرين ومديري منشآت فندقية ومطاعم ومرافق وصالات في إمارة دبي، الالتزام بالآتي:

1- المطاعم والمقاهي

رفع الطاقة الاستيعابية إلى 80%، مع إمكانية تقليل مسافة التباعد الاجتماعي بين الطاولات من 2 إلى 1.5 متر، والعودة إلى أوقات العمل المعتادة ما قبل الجائحة، مع الالتزام بالتصاريح والإرشادات الصادرة عن الدائرة. وبإمكان المطاعم والمقاهي تمديد الأنشطة الترفيهية إلى الثالثة صباحاً، مع الالتزام بالقواعد العامة.

2- الأماكن الترفيهية

رفع الطاقة الاستيعابية لجميع المرافق الترفيهية والمعارض والمتاحف ودور السينما والأنشطة السياحية إلى 80%.

3- فعاليات الأعمال

رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100%، مع الالتزام بجميع بروتوكولات فعاليات الأعمال الصادرة عن الدائرة.

4- الفعاليات المجتمعية

زيادة عدد المشاركين إلى 2500 للأماكن المغلقة، و5000 للأماكن المفتوحة، وعدم إلزامية اللقاح.

5- الفعاليات الترفيهية والرياضية

زيادة الطاقة الاستيعابية لجميع الأماكن التي تقام فيها الفعاليات (شاملة الجماهير) إلى 60%، من دون تحديد الحد الأقصى للمشاركين، مع عدم إلزامية اللقاح.

6- الفعاليات المؤسسية وحفلات توزيع الجوائز

زيادة عدد المشاركين بحد أقصى إلى 1000 شخص، وعدم إلزامية اللقاح.

7- الأنشطة الاجتماعية

زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 60% وبما لا يتعدى 300 شخص، مع عدم إلزامية اللقاح. وتعهد صاحب الحفل على تحمل المسؤولية التامة في الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

وسمحت الدائرة وفقاً للتعميم بالفعاليات الترفيهية (ذات الحركة الحرة)، واقتصارها لمتلقي اللقاح، بحيث لا يتعدى عدد الحضور الـ5000 شخص، مع الالتزام بالقواعد العامة، وإلزامية اللقاح لمقدمي العروض المقيمين في الدولة، أو إجراء فحص (PCR) لمقدمي العروض غير الملقحين قبل 24 ساعة من الفعالية.

وأكدت الدائرة ضرورة التقيد بشكل كامل بالتدابير الاحترازية والإجراءات الصادرة مسبقاً، وستقوم «دبي للسياحة»، بشكل مستمر، بتقييم الوضع المستجد مع السلطات الصحية.

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