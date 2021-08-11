244.6 مليون درهم إيرادات «مجموعة يلا» عن الربع الثاني

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمدرجة في بورصة نيويورك، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021، حيث بلغت قيمة إيرادات المجموعة 66.6 مليون دولار (244.6 مليون درهم)، بزيادة قدرها 110.3 %، مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 ما يعكس قوة الأداء المالي للشركة، وتحقيقها أرباحاً قياسية نتيجة استمرار الزخم في أعمالها.

ووفق البيانات المالية التي أعلنتها مجموعة «يلا»، مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفع صافي أرباح الشركة غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى 117.9 مليون درهم في الربع الثاني، بنسبة نمو تجاوزت حاجز 101.4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وبلغت نسبة هامش الربح الصافي غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 48.2% في الربع الثاني من السنة المالية 2021. وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 77 % إلى 22.1 مليوناً في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ12.5 مليون خلال الربع الثاني مع العام 2020.

وأشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا»، تاو يانغ، بالنتائج المالية القوية التي حققتها الشركة خلال الربع الثاني، ما يعكس النجاح المستمر للشركة في جهودها وعملياتها التجارية، إضافة إلى التحسن التدريجي في المناخ العام للأعمال في المنطقة.

وأضاف أن النتائج المالية فاقت توقعات المجموعة، لاسيما مع توسيع قاعدة المستخدمين وإطلاق الشركة خدمات وتطبيقات جديدة، مثل «يلا برجيس» (Yalla Parchis) و«101 أوكي يلا» في أميركا الجنوبية وتركيا، وحظيت هذه التطبيقات برضا المتعاملين، ما جعلها تتصدر قوائم التصنيفات، مشيراً الى أن هذا التطور اللافت وازدياد شعبية الشركة، يشكل حافزاً لتطوير منتجات وخدمات جديدة.

من جانبه، أعلن رئيس المجموعة، صيفي إسماعيل، عن اختيار «يلا» شريكاً رسمياً لحكومة دولة الإمارات، ضمن البرنامج الوطني للمبرمجين، مؤكداً التزام الشركة الراسخ بدعم استراتيجية الاقتصاد الرقمي للدولة والتعاون بشكل وثيق مع المجمتع المحلي، ما يعكس حفاظ المجموعة على أعلى معايير الجودة والعمل على التطوير المستمر، وتقديم نموذج متسق مع مبادئ المسؤولية المجتمعية.

وأضاف أن نموذج أعمال الشركة المبتكر والاحتياطيات النقدية الوفيرة تمكنها من تحقيق أحد أهم أهدافها في أن تصبح أكبر وأكثر مواقع التواصل الاجتماعي والترفيه شهرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد اعتزام المجموعة الاستمرار بإثراء حافظة منتجاتها، إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون بين تطبيقات المجموعة لتطوير نظام تفاعلي متكامل، في ظل زيادة تدفق المستخدمين من تطبيق إلى آخر.

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