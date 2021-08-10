بيع 34 منزلاً في دبي بقيمة 1.24 مليار درهم خلال النصف الأول

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أظهر تقرير لشركة «نايت فرانك»، المتخصصة في الأبحاث العقارية، أن السوق العقارية في دبي شهدت بيع 34 منزلاً في النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 1.24 مليار درهم، حيث تجاوزت الصفقة الواحدة الـ10 ملايين دولار (36.7 مليون درهم)، بإجمالي 340 مليون دولار.

وأوضح التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن نخلة جميرا استحوذت على معظم هذه المبيعات للمنازل الفارهة والفلل بواقع 19 منزلاً، بلغت قيمتها الإجمالية 697.3 مليون درهم.

وأشار إلى أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد في يوليو، من خلال بيع فيلا في نخلة جميرا إلى مشترٍ من جنسية أوروبية بقيمة 32.9 مليون دولار (120.7 مليون درهم)، حيث تعتبر ثاني أغلى صفقة تتم في العام الجاري.

ولفت التقرير إلى الطلب المرتفع على هذه الفئة من المنازل من قبل الأثرياء الأجانب، ما أسهم في زيادة أسعار الفلل في منطقة نخلة جميرا، التي باتت تقترب من تحقيق مستوى قياسي جديد، إذ وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ الجائحة، وذلك عند مستوى 3250 درهما للقدم المربعة في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك مقارنة بأعلى مستوى قياسي على الإطلاق تم تسجيله عند 3436 درهماً للقدم في الربع الثالث من عام 2017.

من جانبه، أوضح الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في «نايت فرانك»، فيصل دوراني، أن «هذا الاتجاه المتسارع في الطلب على العقارات الفارهة أدى إلى ارتفاع متوسط أسعار الفلل المتداولة في نخلة جميرا بنسبة 40٪ خلال السنوات الأربع الماضية».

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