عقارات دبي تسجل تصرفات بـ 1.3 مليار درهم

المصدر: دبي ■ وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 1.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 381 مبايعة بقيمة 804.46 ملايين درهم، منها 36 مبايعة لأراضٍ بقيمة 228.25 مليون درهم، و345 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 576.21 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، تليها مبايعتان بقيمة 19 و18 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد».

وتصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 29 مليون درهم، وثالثة في «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 79 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة «الثنية الخامسة» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة «الثنية الخامسة»، وأخيراً مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم في منطقة «مرسى دبي».

وتصدرت «الحبية الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 76 مبايعة بقيمة 143 مليون درهم، تلتها منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 537.58 مليون درهم، منها 12 رهناً لأراضٍ بقيمة 278.95 مليون درهم، و110 رهون لفلل وشقق بقيمة 258.63 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «مرسى دبي» بقيمة 269 مليون درهم، وأخرى في منطقة «البرشاء الأولى» بقيمة 102 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل ثماني هبات بقيمة 13.11 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الوصل» بقيمة ثمانية ملايين درهم وأخرى في منطقة «مرسى دبي» بقيمة مليونين درهم.

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