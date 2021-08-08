إعفاء البيانات الجمركية للبضائع الإلكترونية أقل من 30 ألف درهم من رسوم الخدمات

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أعلنت جمارك دبي عن الإعفاء من رسوم الخدمات الجمركية ذات الصلة بالبيانات الجمركية التي لا تزيد قيمتها على 30 ألف درهم المنجزة بين الشركات. وينطبق ذلك على البيانات الجمركية من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الخارجي إلى السوق المحلية، ومن المنطقة الحرة والمستودعات الجمركية إلى السوق المحلية، ومن دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الخارجي إلى المنطقة الحرة والمستودعات الجمركية، ومن السوق المحلية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الخارجي، ومن السوق المحلية إلى المنطقة الحرة والمستودعات الجمركية.

إعلان جمركي

وتفصيلاً، أصدرت جمارك دبي إعلاناً جمركياً بشأن حركة البضائع عبر التجارة الإلكترونية بين الشركات، مشيرة إلى أنه تماشياً مع استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية، الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الجديد ومنصة لوجستية عالمية للمنطقة، فإنه على الشركات التي ترغب في التجارة عبر القنوات التجارة الإلكترونية، التسجيل أولاً في نظام تسجيل المتعاملين في الدائرة دون الحاجة لإضافة نشاط التجارة الإلكترونية في الرخصة التجارية.

وبينت الدائرة، في التعميم الذي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه، أن ذلك يأتي في إطار خلق بيئة أعمال واستثمار مرنة، إلى جانب التكامل الحكومي مع القطاع الخاص والمزايا اللوجستية التي تتميز بها، ولغايات تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وتنظيم حركة البضائع بين الشركات عبر قنوات التجارة الإلكترونية.

الشركات التجارية

وذكرت أن الشركات تشمل الشركات التجارية بما فيها شركات المناطق الحرة والمستودعات الجمركية المسجلة في الدائرة تحت نشاط التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه يسمح لشركات الخدمات اللوجستية تخليص البضائع للشركات المتعاقدة معها شريطة تسجيل وإضافة متعامليها في نظام تسجيل المتعاملين في الدائرة.

وذكرت أن المادة الثالثة من الإعلان الجمركي، تضمنت عمليات التخليص الجمركي، مشيرة إلى أنه يتم إنجاز البيانات الجمركية لبضائع التجارة الإلكترونية من بين الشركات من خلال بوابة دبي التجارية حسب الإجراءات المتبعة.

وبحسب المادة الرابعة من الإعلان، تعفي من رسوم الخدمات الجمركية ذات الصلة بالبيانات الجمركية التي لا تزيد قيمتها على 30 ألف درهم المنجزة بين الشركات وفقاً لأحكام هذا الإعلان.

وأوضحت الدائرة أن أحكام هذا الإعلان يطبق على البيانات الجمركية من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الخارجي إلى السوق المحلية، ومن المنطقة الحرة والمستودعات الجمركية إلى السوق المحلية، ومن دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الخارجي إلى المنطقة الحرة والمستودعات الجمركية، ومن السوق المحلية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الخارجي، ومن السوق المحلية إلى المنطقة الحرة والمستودعات الجمركية.

المنطقة الحرة

كما تطبق أحكام هذا الإعلان أيضاً على البيانات الجمركية من المنطقة الحرة والمستودعات الجمركية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الخارجي، وأيضاً الإدخال المؤقت من العالم الخارجي والمنطقة الحرة والمستودعات الجمركية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى السوق المحلية، إضافة إلى التحويل ضمن المنطقة الحرة نفسها والعبور بين المناطق الحرة في إمارة دبي، والتحويل بين المستودعات الجمركية في إمارة دبي ومن المستودعات الجمركية إلى المناطق الحرة، ومن المناطق الحرة إلى المستودعات الجمركية.

وبينت أنه على الشركات، الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة أو التي تخضع لإجراء، مشيرة إلى أنه يعمل بهذا الإعلان من تاريخ 14/‏‏11/‏‏ 2021، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه، وعلى الإدارات المعنية كافة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، كل في ما يخصه.

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