مؤشر الأعمال.. إضافة 16 نشاطاً اقتصادياً جديداً خلال يوليو

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن إضافة 16 نشاطاً جديداً إلى عدد من القطاعات الحيوية خلال يوليو 2021، ليصل إجمالي عدد الأنشطة الاقتصادية إلى أكثر من 1100 نشاط. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية.

نشاط التمويلات

وتضم أبرز الأنشطة التي تم إضافتها كلاً من: نشاط «تمويل عقاري» ويشمل: شركات التمويل من غير المؤسسات المصرفية، التي تعمل في مجال منح السلف والقروض الشخصية والتجارية لأغراض شراء العقارات أو تطويرها، سواء كانت للاستعمال الشخصي أو التجاري، ونشاط «تمويل صناعي» ويشمل شركات التمويل من غير المؤسسات المصرفية، التي تعمل في مجال منح القروض الصناعية، وذلك لتمويل الصناعات الجديدة والمشروعات تحت الإنشاء، وتوسعة وهيكلة المنشآت الصناعية القائمة، وشراء، أو الاستحواذ على مشروعات قائمة، ونشاط «تمويل زراعي» ويشمل: شركات التمويل من غير المؤسسات المصرفية، التي تعمل في مجال تمويل مشروعات الإنتاج الزراعي، مثل مشروعات الزراعة الحقلية، والإنتاج المحلي للدواجن، والإنتاج المحلي لمنتجات الألبان، وإقامة البيوت المحمية، وتربية المواشي، ومشروعات الأسماك، وإنتاج الأعلاف والأسمدة، إضافة إلى نشاط «منح القروض الاستهلاكية» ويشمل: شركات التمويل من غير المؤسسات المصرفية التي تعمل في مجال منح القروض لأغراض غير مرتبطة بالأعمال التجارية، مثل القروض الشخصية، وتسهيلات السحب على المكشوف، وتمويل شراء السيارات، ومدفوعات بطاقات الائتمان، والتأجير التمويلي.

مساحات العمل

وتشمل قائمة الأنشطة أيضاً كلاً من «تشغيل مساحات العمل المشتركة»، ويشمل: المنشآت التي تشغل المساحات التي يتم تأثيثها وتزويدها بالدعم الفني، لتصبح مكاناً مناسباً لتقديم بعض الخدمات، والمساحات المكتبية التي يتم تأجيرها لتقديم أعمال الفنون الجميلة، وتنمية مهارات الأطفال، وخدمات الطباعة، ومحال بيع المأكولات والمشروبات، والقرطاسية، والإلكترونيات، بعد حصول مشغلي المنصة على التصاريح المناسبة.

أما نشاط نشر «ألعاب الحاسوب»، فيشمل المنشآت التي تنشر ألعاب الكمبيوتر الإلكترونية وتسوقها وتوزعها.

بدوره، يشمل نشاط «الخدمات الاخبارية عبر المواقع الإلكترونية» المنشآت التي تعمل على تقديم الخدمات الاخبارية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات الإنترنت، في حين يشمل نشاط «تركيب الخيام والمظلات» المنشآت التي تقوم بتركيب الأنواع المختلفة من الخيام سواء كانت صغيرة لاستعمالها داخل المنازل والشواطئ وللرحلات الخلوية، أو الكبيرة لتنظيم الاحتفالات والمناسبات الشعبية والرسمية، واحتفالات المدارس، كما يشمل تركيب المساحات المسقوفة، مثل المظلات لاستخدامها داخل الحدائق أو لوقاية السارات من العوامل الجوية.

وأكدت اقتصادية دبي أن دليل الأنشطة الاقتصادية يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فاعلة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويحتوي الدليل معلومات حول الرخص وآلية التسجيل، وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية.

• دليل الأنشطة الاقتصادية يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي.

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