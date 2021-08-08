«تعاونية الاتحاد»: 20 مليون درهم لحملة «العودة للمدارس»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «تعاونية الاتحاد»، عن إطلاق حملتها السنوية «العودة للمدارس» الترويجية، تزامناً مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد.

وكشفت عن تخصيص 20 مليون درهم للحملة التي تبدأ في الثامن من أغسطس الجاري، وتستمر حتى الـ18 منه، بنسبة خصم تصل إلى 65% على أكثر من 20 ألف منتج وسلعة، وذلك كجزء من حزمة المبادرات التي تطلقها «التعاونية» للمتعاملين في مختلف المناسبات على مدار العام.

وأكد مدير قطاع الشؤون التجارية في «تعاونية الاتحاد»، مجرالدين خان، أن «التعاونية» تضع ضمن أهدافها السنوية إطلاق مبادرات مجتمعية لإسعاد المستهلكين، وتلبية متطلباتهم، وتوفير منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية لهم، لدعم وخدمة جميع الفئات المجتمعية على اختلاف شرائحها، وبما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن حملة «العودة للمدارس» السنوية تدل على مدى التزام «التعاونية» بتعزيز وتطوير تجربة المتعاملين في التسوق بجميع فروعها.

وأوضح أن حملة العام الجاري، استثنائية، كونها توفر سلعاً مبتكرة تتواكب مع متطلبات العمليات التعليمية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، إذ شملت 20 ألف سلعة ومنتج يحتاجها جميع المستفيدين من العملية التعليمية، وذلك للارتقاء المتواصل بمستوى الخيارات التي تقدمها التعاونية للمستهلكين خصوصاً الطلبة والمعلمين والمدارس.

وتابع: «تنطلق الحملة في جميع فروع التعاونية البالغة 23 فرعاً في مختلف مناطق دبي من الثامن وحتى 18 أغسطس الجاري، تزامناً مع عودة الطلبة للمدارس»، مشيراً إلى أن «التعاونية» رصدت للحملة 20 مليون درهم، بما يصبّ في مصلحة المستهلك.

وأضاف: «تحظى (تعاونية الاتحاد) بمكانة وسمعة اقتصادية مميزة على مستوى الدولة، إذ إنها ملتزمة بشكل كامل باعتماد سبل مبتكرة لتوسيع آفاق أعمالها ومبادراتها وحملاتها الترويجية، وفقاً لاستراتيجياتها للنمو والتوسع والانتشار»، لافتاً إلى أن عروضها مستمرة سواء على مستوى الحملات السنوية الموسمية أو الشهرية أو الأسبوعية الدورية.

وأكد أن «التعاونية» ستوفر أيضاً عروض العودة للمدارس عبر المتجر الإلكتروني لها.

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