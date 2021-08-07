حب القهوة يقود ملاك عارف إلى «المخا لتجارة البن»

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

بدأت رائدة الأعمال ملاك عارف، صاحبة مشروع «المخا» لتجارة البن (@Almakha.coffee.beans)، بسبب حبها وشغفها بالقهوة، حيث كانت تزور أفضل «المحامص» في دبي بمنطقة القوز، وكذلك في أبوظبي، للبحث عن أجود أنواع البن، وبعد دراسة السوق وقراءة ودراسة تاريخ وعالم القهوة، بالإضافة إلى تجربة أنواع مختلفة منها لمدة استمرت أشهراً عدة، طورت مشروعها وخبرتها في هذا المجال.

وأضافت عارف: «تعد القهوة من أكثر المشروبات انتشاراً حول العالم، وتشتهر بمذاقها الشهي وفوائدها الغنية وتعدد طرق إعدادها، وتتميز إمارة دبي بوجود العديد من المقاهي الرائعة، حيث يمكن الاستمتاع بأطيب المشروبات والحلويات، كما أن الأشخاص الذين يستمتعون بكميات معتدلة من القهوة كجزء من نظامهم الغذائي يحصلون على الأرجح على فوائد صحية».

أنواع القهوة

وأضافت: «أركز من خلال مشروعي على توفير جميع أنواع القهوة المتخصصة، حيث يقوم الفريق المتخصص من خبراء التحميص والمصنفين بالحصول على أجود أنواع القهوة».

وقالت عارف: «استوحيت الاسم والشعار من الميناء اليمني الشهير (المخا)، وانطلقت من ميناء المخاء سفن تجارة وتصدير البن إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم، ويشتهر البن اليمني بمذاقه الخاص وطعمه الفريد الذي يختلف عن أنواع البن الأخرى التي تزرع وتنتج في بلدان العالم الأخرى».

«رخصة تاجر»

وتقدمت بالشكر لاقتصادية دبي على مبادرة «رخصة تاجر»، حيث تم الحصول عليها بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني invest.dubai.ae، كما فتحت لها المجال وقدمت الفرصة لعرض تجربة نجاح المشروع لتحفيز الشباب الذين لديهم أفكار مبدعة على أن يحصلوا على هذه الرخصة، وأسهمت رخصة تاجر أيضاً في تشجيع ملاك عارف على النجاح، وكانت دافعاً معنوياً كبيراً في بداية المشروع.

ويتبع مشروع المخا لتجارة البن نشاط إعادة بيع حبوب البن المجفف (القهوة)، سواء كانت بشكل سائب أو بعد تعبئتها في عبوات ذات أوزان مختلفة. وتُعنى «رخصة تاجر» من اقتصادية دبي، بترخيص المشاريع الحرة التي تُمارس من محل الإقامة بإمارة دبي، والمشاريع التي تدار عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي. وتهدف (الرخصة) إلى توجيه أصحاب المشاريع إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

دعوة للشباب

ودعت ملاك عارف الشباب من المواطنين المبدعين للحصول على رخصة تاجر التي ساعدت في الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور المتنوع، ويجب عليهم أيضاً من البداية وضع خطة عمل تشمل الجوانب الإدارية والمالية والتسويقية التي تسهم في نجاح أي مشروع ناشئ، بالإضافة إلى دراسة السوق والمنافسين في المجال نفسه. وبمجرد الحصول على الرخصة، يصبح المشروع قانونياً، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على زيادة ثقة الجمهور، كمـا يضمن الحفاظ على الحقوق الفكرية والاقتصادية.

وأشارت إلى أن الطلبات تأتي متفرقة من شتى مدن الدولة ومناطقها وتركزت بين دبي وأبوظبي والعين، وتسعى في المستقبل إلى افتتاح محمصة في إمارة دبي، وأن تكون من أفضل وأكبر المحامص والمقاهي في الدولة وخارجها.

رخصة في دقائق

يتم الحصول على رخصة «تاجر» إلكترونياً في دقائق معدودة من أي مكان من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني Invest.dubai.ae واتباع الخطوات. ومن مميزات الحصول على هذه الرخصة: تقديم الاستشارات اللازمة لممارسة المشاريع، الحصول على عضوية غرفة دبي للأنشطة التجارية، الاستفادة من التسهيلات البنكية، الحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق www.dubaitrade.ae، إصدار بطاقة المنشأة وتوظيف ثلاثة موظفين إذا كان صاحب الرخصة من مواطني دولة الإمارات، التعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، المشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش عمل، عرض المنتجات في منافذ البيع (الشركاء).

• دبي تتميز بوجود العديد من المقاهي الرائعة، حيث يمكن الاستمتاع بأطيب المشروبات والحلويات.

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