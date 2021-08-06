المحيربي: «إكسبو 2020 دبي» يسهم في ارتفاع أسعار العقارات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أفاد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، خليفة سيف المحيربي، بأن العديد من العقارات في دبي وبقية إمارات الدولة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها، وذلك بدعم من اقتراب فعاليات (إكسبو 2020)، وهذا الأمر يبشر بتحقيق القطاع أداء جيداً مع ارتفاع الطلب على الشراء والتملك، والذي سيزداد بشكل أكبر خلال انعقاد فعاليات المعرض، وفترة ما بعده، ما يؤكد أن القطاع العقاري هو الأنسب للاستثمار خلال الفترة الراهنة والمقبلة.

وتفصيلاً، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، خليفة سيف المحيربي، أن «القطاع العقاري في الإمارات قد أثبت قوته ومكانته، وقدرته على التعافي السريع، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على شراء وتملك الوحدات السكنية وشراء وتداول الأراضي في مختلف أنحاء الدولة»، موضحاً أن عقارات الإمارات قد نجحت في التفوق على العقارات في مختلف دول العالم من حيث جاذبيتها، والعوائد الاستثمارية المناسبة التي تحققها للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

وقال المحيربي، على هامش لقاء مع ممثلي شركات عقارية عالمية: «لقد أثبت القطاع العقاري في الإمارات متانته وقوته، واهتمام الشركات الاستثمارية العالمية في العمل والاستثمار في هذا القطاع بالدولة، ما أسهم بارتفاع الطلب على العقارات وبالتالي ارتفاع أسعارها أيضاً».

وتابع: «تقوم شركة الخليج العربي للاستثمار في الوقت الراهن بعقد لقاءات مع كبريات الشركات الاستثمارية الدولية، إلى جانب تنظيم جولة في عدد من العواصم العالمية من أجل الترويج والتعريف بالقطاع العقاري في الدولة وفرص جذب استثمارات أجنبية جديدة، إلى جانب إطلاق مشاريع عقارية نوعية، ومواكبة التطور الذي يشهده القطاع بشكل متسارع، خاصة مع قرب احتضان الدولة لفعاليات (إكسبو 2020 دبي)، الذي سيشكل الحدث العالمي الأهم خلال الفترة المقبلة».

وكشف أن (الشركة) قامت بالتوسع في أبوظبي ودبي بجانب عدد من العواصم العالمية مثل القاهرة ولندن وتورنتو والهند والسعودية، وتعتزم افتتاح مزيد من المكاتب التمثيلية في إسبانيا وإيطاليا ودول أخرى، وذلك للترويج والتعريف بالقطاع العقاري وفرص الاستثمار في دولة الإمارات.

وذكر أن القطاع العقاري في الدولة سجّل في النصف الأول من العام الجاري أداء فاق التوقعات، من حيث المبيعات والتداولات، ما أثبت أن القطاع العقاري يشكل أحد أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة، مشيراً إلى أن شركات التطوير العقاري والبناء والتشييد المدرجة في أسواق المال بالدولة حققت بدورها نتائج ايجابية وارتفاعاً في أرباحها وإيراداتها ما عزز الثقة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وقال: «مع اقتراب انطلاق فعاليات (إكسبو 2020)، شهدت العديد من العقارات في دبي وبقية إمارات الدولة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها، وهذا الأمر يبشر بتحقيق القطاع أداء جيداً مع ارتفاع الطلب على الشراء والتملك، والذي سيزداد بشكل أكبر خلال انعقاد فعاليات المعرض، وفترة ما بعد المعرض، ما يؤكد أن القطاع العقاري هو الأنسب للاستثمار خلال الفترة الراهنة والمقبلة».

وأضاف: «إن اقتراب انعقاد معرض (إكسبو 2020 دبي) يحتم علينا العمل كيدٍ واحدة من أجل الوطن، وإظهار هذا الحدث العالمي الكبير بالشكل اللائق، والذي سيظهر المكانة المرموقة التي بلغتها دولة الإمارات بفضل رؤية وجهود القيادة الرشيدة لحكومة الإمارات».

وتابع: «نشهد في الفترة الراهنة توافد مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الجدد إلى الدولة ممن يبحثون عن فرص استثمارية للعمل بها، أو للإقامة وإطلاق المشاريع الخاصة بهم، في ظل بيئة الأعمال المشجعة، وخفض رسوم إصدار الرخص، ما أسهم في تنشيط بيئة الأعمال في الدولة وعزز جاذبيتها الاستثمارية».

الإقامة الذهبية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، خليفة سيف المحيربي، أن منح حكومة دولة الإمارات الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات للأطباء والموهوبين ورجال الأعمال، قد أسهم بشكل كبير في أن تكون الإمارات الوجهة المناسبة لهم للعمل والإقامة، وسيدفع هذا الأمر هؤلاء إلى التفكير في شراء وتملك العقارات للإقامة بها، أو الاستفادة من العوائد المناسبة التي يحققها. وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع الطلب على شراء وتملك العقارات في الدولة بفضل هذه الخطوة المهمة، مشيراً إلى أن العقارات في الدولة لاتزال تحافظ على جاذبيتها وتعتبر أسعارها مناسبة وتنافسية.

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