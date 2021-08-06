«طيران الإمارات» تستأنف خدمة الركاب إلى غلاسكو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستستأنف خدمة الركاب إلى غلاسكو في المملكة المتحدة، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع، وباستخدام طائرات «البوينغ 777-200LR» بتقسيم الدرجتين، رجال أعمال وسياحية.

واعتباراً من 11 أغسطس الجاري، ستغادر رحلة «طيران الإمارات» (ئي كيه 27) من دبي أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء والجمعة في الساعة 7:50 صباحاً لتصل إلى مطار غلاسكو الدولي في الساعة 12:45 ظهراً. أما رحلة العودة (ئي كيه 28)، فتقلع من غلاسكو في الساعة 2:45 بعد ظهر الأيام ذاتها، لتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 1:05 من صباح اليوم التالي (جميع الأوقات بالتوقيت المحلي)، وستصبح الخدمة يومية اعتباراً من سبتمبر المقبل.

ومع انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القائمة الصفراء البريطانية للسفر، اعتباراً من الأحد الثامن من أغسطس الجاري، فإن المسافرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة من دبي لم يعودوا بحاجة إلى حجر صحي في فندق معتمد من الحكومة، بشرط أن يكونوا قد تلقوا اللقاح كاملاً. ورحّب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، بقرار المملكة المتحدة نقل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القائمة الصفراء للسفر الدولي. وقال: «تعكس هذه الخطوة الآثار الإيجابية للإجراءات التي اتخذتها الدولتان للحد من انتشار الفيروس. ومنذ إعلان المملكة المتحدة، شهدنا ارتفاعاً كبيراً في الاستفسارات من العملاء الذين يتوقون للسفر لرؤية عائلاتهم، والتخطيط لعودة أبنائهم للالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم في الفصل الدراسي الجديد، إضافة إلى رحلات العمل أو العطلات المؤجلة. ونقوم في (طيران الإمارات) بمراجعة عملياتنا في نقاط مختلفة في المملكة المتحدة، وسنعلن في حينه عن استئناف الرحلات إلى أي نقطة بالوسائل المعتمدة». وتعكف «طيران الإمارات» على إعادة بناء شبكتها العالمية تدريجياً بأمان واستدامة. فقد استأنفت خدمات الركاب إلى أكثر من 120 وجهة للركاب، ما يتيح لعملائها السفر بسهولة وسلاسة من دبي وعبرها إلى الأميركتين وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ودول حوض المحيط الهادئ الآسيوية. ولاتزال «طيران الإمارات» تركز على اتخاذ مختلف الخطوات والإجراءات لتسهيل السفر، وكانت رائدة في تقديم مبادرات، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الصحية لحماية صحة العملاء وضمان سلامتهم، حيث تطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت الناقلة، أخيراً، تقنية من دون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي. وعززت قدراتها أيضاً في التحقق الرقمي لتزويد عملائها بفرص أكثر للاستفادة من جواز سفر IATA هذا الصيف. وتحافظ «طيران الإمارات» على ريادتها في الصناعة، من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين في هذه الظروف غير العادية والمتغيرة. فقد عززت الناقلة أخيراً مبادراتها في مجال رعاية العملاء من خلال سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة، ومددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات».

4500 قناة منوعة

يستمتع متعاملو «طيران الإمارات»، في جميع الدرجات، وهم مطمئنون على سلامتهم ورفاهيتهم، بأكثر من 4500 قناة منوعة على نظام «طيران الإمارات» الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية، إضافة إلى وجبات الطعام من إعداد طهاة عالميين.

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