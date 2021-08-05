«طيران الإمارات»: ارتفاع كبير في استفسارات السفر إلى المملكة المتحدة

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

رفعت الحكومة البريطانية دولة الإمارات من قائمة السفر الحمراء للمملكة المتحدة، لتصبح في «القائمة الصفراء»، اعتباراً من بعد غد، ليُعفى المسافر بموجب ذلك من الحجر الفندقي لمدة 10 أيام.

استفسارات المتعاملين

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن الناقلة ترحب بقرار المملكة المتحدة إضافة دولة الإمارات إلى قائمة العنبر للسفر الدولي، ما يعكس الآثار الإيجابية للخطوات الواسعة التي تتخذها المملكة المتحدة ودولة الإمارات للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وأضاف أنه «منذ إعلان المملكة المتحدة، الليلة قبل الماضية، شهدنا ارتفاعاً كبيراً في الاستفسارات من المتعاملين الذين يتوقون إلى السفر لرؤية عائلاتهم، والتخطيط لعودة أبنائهم للالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم في الفصل الدراسي الجديد، إضافة إلى رحلات العمل أو العطلات المؤجلة».

وأكد كاظم أن «طيران الإمارات» تراجع عملياتها في نقاط مختلفة من المملكة المتحدة، وستعلن في حينه عن استئناف الرحلات إلى أي نقطة بالوسائل المعتمدة.

برنامج التطعيم

ولفت إلى أن برنامج التطعيم في دولة الإمارات يتميز بأنه واحد من أنجح برامج التطعيم على مستوى العالم، إذ تلقّى أكثر من 79% من السكان جرعة واحدة، وأكثر من 71% تم تطعيمهم بالكامل، مشيراً إلى أنه نظراً إلى انخفاض أعداد حالات الإصابة بالفيروس في الدولة، والاختبارات المكثفة في مطار دبي الدولي، وإجراءات الصحة والسلامة المعزّزة المتّبعة على رحلات الركاب، فإننا نأمل أن نرى دولة الإمارات تنتقل إلى القائمة الخضراء قريباً.

وأوضح أن الناقلة عملت، بالتعاون الوثيق مع شركاء في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان، بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات «كوفيد-19» أو معلومات التطعيم، وستواصل العمل مع حكومة المملكة المتحدة لاستئناف حركة السفر الاعتيادية بأمان.

نمو متواصل

أظهرت بيانات صادرة عن «طيران الإمارات» ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب، ضمن شبكتها حول العالم.

وأكدت الناقلة أنها استعادت نحو 60% من أعداد الرحلات، وشغّلت رحلات إضافية إلى بعض الوجهات، متوقعة نمواً في الطلب على دبي في الربع الأخير من العام، بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي».

وذكرت أنها تعمل الآن في 124 وجهة ركاب (مقارنة بـ143 وجهة قبل الجائحة)، كما تشغّل طائرات «A380» إلى 18 مدينة مع 129 رحلة أسبوعية على متن 30 طائرة.

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