عقارات دبي تسجل 7 مليارات درهم تصرفات خلال أسبوع

المصدر: دبي ■ وام

جاوزت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال أسبوع، سبعة مليارات درهم، إذ شهدت الدائرة تسجيل 1174 مبايعة بقيمة 3.25 مليارات درهم، منها 91 مبايعة لأراضٍ بقيمة 715.83 مليون درهم، و1083 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 2.53 مليار درهم.

مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة «معيصم الأول»، تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة «مدينة دبي الملاحية»، ومبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة «الثنية الرابعة».

وتصدرت «حدائق الشيخ محمد بن راشد» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 276 مليون درهم، تلتها منطقة «جميرا الأولى» بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم، وثالثة في «ند الشبا الأولى» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة «الثنية الرابعة» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة «برج خليفة»، وأخيراً مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة «الخليج التجاري».

الشقق والفلل

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 179 مبايعة بقيمة 513 مليون درهم، تلتها منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 108 مبايعات بقيمة 81 مليون درهم، وثالثة في «برج خليفة» بتسجيلها 90 مبايعة بقيمة 301 مليون درهم.

الرهون والهبات

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 3.56 مليارات درهم، منها 51 رهناً لأراضٍ بقيمة 1.6 مليار درهم، و321 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.96 مليار درهم، كان أهمها في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 942 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 305 ملايين درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 35 هبة بقيمة 269.83 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «مرسى دبي» بقيمة 190 مليون درهم، وأخرى في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بقيمة 38 مليون درهم.

1.5 مليار درهم تصرفات عقارية خلال يوم

سجلت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 243 مبايعة بـ600.75 مليون درهم، منها 12 مبايعة لأراضٍ بقيمة 94.23 مليون درهم، و231 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 506.52 ملايين درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في «الخليج التجاري» كأهم مبايعات الشقق والفلل، فيما تصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث العدد، مسجلة 39 مبايعة بـ127 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 705 ملايين درهم، منها 13 رهناً لأراضٍ بـ40.36 مليون درهم، و68 رهناً لفلل وشقق بـ664.63 مليون درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل ثماني هبات بـ236.63 مليون درهم.

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