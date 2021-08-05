«ويز إير أبوظبي» تضيف تيرانا وسراييفو إلى شبكة رحلاتها

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ويز إير أبوظبي» عن إضافة وجهتين جديدتين إلى شبكتها، كاشفة أنها ستبدأ تسيير رحلاتها إلى تيرانا عاصمة ألبانيا بدءاً من 11 سبتمبر 2021، وإلى سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك اعتباراً من الثالث من أكتوبر المقبل، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تصل إليها طائرات الشركة إلى 31 وجهة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن من المقرر أن تسيّر «ويز إير أبوظبي» رحلتين أسبوعياً لكلتا الوجهتين، يومَي السبت والثلاثاء إلى تيرانا، ويومَي الأحد والأربعاء إلى سراييفو، فيما تبدأ أسعار التذاكر من 179 درهماً.

وأوضحت الشركة أن سعر التذكرة باتجاه واحد يشمل الرسوم الإدارية، فيما يُسمح للمسافرين بإدخال حقيبة محمولة واحدة، على أن تخضع جميع الحقائب والأمتعة لرسوم إضافية، كما يسري السعر على الحجوزات المُقدمة عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الشركة على الهواتف الذكية حصراً.

وقال المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»، كيس فان شايك: «نحرص على مواصلة العمل لإضافة المزيد من الوجهات المتنوعة بثقافاتها وبيئاتها، وهذا ما نسعى إليه من خلال الوجهتين الجديدتين تيرانا وسراييفو، اللتين أضفناهما إلى شبكة خطوطنا الجوية، إذ تتمتعان بالطبيعة الساحرة المتربعة وسط الجبال الشاهقة، إلى جانب الحضارة والثقافة المتميزة لكل منهما».

ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» أربع طائرات من طراز إيرباص «A321neo» الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

كما طبّقت الشركة إجراءات الصحة والسلامة عبر شبكة طائراتها، حرصاً على صحة وسلامة المسافرين وطاقم الطائرة.

«ويز إير أبوظبي» ستبدأ تسيير رحلاتها إلى تيرانا في 11 سبتمبر، وإلى سراييفو في الثالث من أكتوبر.

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