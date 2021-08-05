«غلوبال داتا»: 148% نمواً في عدد الوظائف الشاغرة بالإمارات خلال عام

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت دراسة أجرتها شركة «غلوبال داتا» (GlobalData)، المنصة العالمية للبيانات، ومقرها بريطانيا، أن عدد الوظائف الشاغرة في السوق الإماراتية ازداد بنسبة 148% منذ يوليو 2020 إلى نهاية يوليو الماضي، مدفوعاً إلى حد كبير بالتحضيرات الجارية لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» في أكتوبر المقبل.

نشاط التوظيف

وأضافت «غلوبال داتا» في دراسة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الإمارات عززت نشاط التوظيف في عدد من المجالات الصناعية المختلفة، مشيرة إلى أن معظم هذا النشاط تركز في قطاع السفر والسياحة، ويأتي معظمه من شركات سلاسل الفنادق العالمية ومشغلي الخطوط الجوية.

وأشارت إلى أن إعلانات الوظائف شهدت منذ يناير 2021 زيادة متواصلة، لكنها ارتفعت بشكل ملحوظ بالفعل في يونيو ويوليو 2021، وفقاً لقاعدة بيانات تحليلات الوظائف التابعة للشركة.

«أكور للضيافة»

وذكرت أنه وفقاً للبيانات التي تم رصدها بين يوليو 2020 ويوليو 2021، فقد تصدرت «شركة أكور للضيافة» إعلانات الوظائف التي تدعمها فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وهي واحدة من شركات عدة بدأت بالتوظيف في إطار الاستعداد لهذا الحدث العالمي.

وتظهر البيانات أن «أكور للضيافة» أدرجت أكثر من 15% من إجمالي الوظائف الشاغرة في دولة الإمارات بين يوليو 2020 ويوليو 2021. ومن المرجح أن تسهل التعيينات الجديدة، العمليات في ثمانية فنادق للشركة، من المقرر افتتاحها في عام 2021، أحدها قريب من مركز دبي التجاري العالمي.

«ماريوت إنترناشونال»

وأضافت «غلوبال داتا» أن شركة «ماريوت إنترناشونال»، من كبرى شركات الضيافة، تعمل على تسريع وتيرة الوظائف الشاغرة، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن 36 وظيفة في يوليو 2020، وأكثر من 200 وظيفة في يوليو 2021. بينما تقوم الشركة بالتوظيف في مدن عدة مثل أبوظبي، وعجمان، والعين، والشارقة. وأوضحت أن نحو 70% من إجمالي الوظائف المعلنة بين يوليو 2020 ويوليو 2021 مقرها دبي.

شركات الطيران

ووفقاً للدراسة، فإن شركات الطيران مثل مجموعة «طيران الإمارات» وشركة «ويز إير» تعمل على زيادة معدلات التوظيف، مشيرة إلى أن «طيران الإمارات» تتطلع إلى توفير حلول خدمة المتعاملين، كما تسوّق بنشاط تذاكر الفعاليات والمنتجات ذات الصلة بـ«إكسبو 2020 دبي»، في وقت دخلت «ويز إير» في شراكة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة، لتشغيل شركة طيران منخفضة الكلفة أوائل عام 2021، ولذلك، أدرجت نحو 250 وظيفة في السوق الإماراتية منذ يناير 2021.

طلب متزايد

وقال محلل الأعمال في «غلوبال داتا»، أجاي ثالوري، إن من المرجح أن يجذب معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي سيقام في دبي في أكتوبر 2021، أكثر من 25 مليون زائر، ومن المرجح أيضاً أن تستضيف البلاد فعالية الكريكيت للدوري الهندي الممتاز في سبتمبر 2021، لافتاً إلى أن هذين الحدثين الرئيسين، حفزا جنباً إلى جنب مع الاقتصاد المتعافي، نشاط التوظيف بين شركات الضيافة الكبرى، لتلبية مستويات الطلب المتزايدة.

وأضاف ثالوري: «عززت كبرى شركات الضيافة، مثل هيلتون العالمية، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، وفنادق ومنتجعات فورسيزون، ومجموعة فنادق راديسون من التوظيف في الإمارات».

وتابع: «أصبحت الإمارات وجهة رائدة لاستضافة الأحداث الدولية في السنوات القليلة الماضية، وستستضيف الدولة معرض (إكسبو 2020 دبي)، ويمكن أن يؤثر الحدث الضخم الذي سيعقد على مدى ستة أشهر بشكل إيجابي على نشاط التوظيف في البلاد».

الإنشاءات والبرمجيات

ذكرت «غلوبال داتا» أن من المثير للاهتمام أن شركات الإنشاءات والبرمجيات تدرج أيضاً الوظائف لتحقيق أقصى استفادة من «إكسبو 2020 دبي»، مشيرة إلى أن شركة «إس إيه بيه» SAP، المتخصصة في مجال الحلول البرمجية، تقوم بالتوظيف للمتدربين ولأدوار العقود المؤقتة، وتستعد للمعرض الدولي، وهي أول شريك دولي لـ«إكسبو 2020 دبي» من فئة «شريك رسمي أول»، وستدعم تنفيذ تجارب فردية مخصصة لملايين الزوار من شتى أنحاء العالم.

وذكرت «غلوبال داتا» كذلك شركة «سيمنز إيه جي» التي تقدم رقمنة البنية التحتية في موقع «إكسبو 2020 دبي»، وتوظف أعداداً كبيرة في السوق الإماراتية، بمن في ذلك المتدربون.

• الإمارات عززت التوظيف في المجالاتالصناعية، ومعظم النشاط تركز في قطاع السفر والسياحة.

• «شركة أكور للضيافة» تصدرت إعلانات الوظائف التي تدعمها فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

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