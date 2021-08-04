«إكسبو 2020 دبي» يتيح لـ «غرف التجارة العالمية» استكشاف أسواق جديدة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تستضيف دبي خلال الفترة بين 23 و25 نوفمبر المقبل، المؤتمر الـ12 لغرف التجارة العالمية الذي ينظمه الاتحاد العالمي لغرف التجارة و«غرفة دبي» تحت شعار «اقتصاد المستقبل: الجيل القادم من غرف التجارة»، والذي يستقطب مشاركة واسعة لأكثر من 1200 ممثل عن غرف التجارة من 100 دولة.

وأفادت «غرفة دبي» بأن زيارة «إكسبو 2020 دبي»، ستكون جزءاً رئيساً من أنشطة هذه الدورة، الأمر الذي سيوفر للوفود المشاركة منصة تتيح لها استكشاف فرص النمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

مرحلة التعافي

وقال المدير العام لـ«غرفة دبي» رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة، حمد بوعميم، إن انعقاد الدورة المقبلة من مؤتمر غرف التجارة العالمية، يتزامن مع بدء مرحلة التعافي من تداعيات هذا الوضع الاستثنائي الناجم عن اتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أفرز معطيات غير مسبوقة أمام الشركات، أسهمت في تشكيل نماذج جديدة للاستثمار والأعمال، خصوصاً مع تسارع عمليات الرقمنة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي لتكون السمة الأبرز أثناء الجائحة.

وعبّر بوعميم عن ثقته التامة بأن المؤتمر سيفتح آفاقاً جديدة، ويسلط الضوء على فرص لم تكن موجودة من قبل. وقال: «نرى أن من المهم جداً أن تتبنى غرف التجارة مقاربة جديدة للمستقبل تقوم على تطوير حلول توفر قيمة مضافة لأعضائها، وتمكنهم في الوقت ذاته من تحقيق النمو المستدام، وتعزيز قدراتهم التنافسية».

وتابع: «ستكون زيارة (إكسبو 2020 دبي)، الحدث العالمي المتميز، جزءاً رئيساً من أنشطة هذه الدورة، الأمر الذي سيوفر للوفود المشاركة منصة تتيح لها استكشاف فرص النمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة».

قضايا المؤتمر

ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام مجموعة من القضايا والموضوعات المهمة، بما فيها دور التكنولوجيا في تغيير النظام التجاري العالمي، وإعادة تشكيل طريقة ممارسة الأعمال، إذ يوفر هذا التجمع العالمي الفرصة للرؤساء وقيادات غرف التجارة والحكومات وقادة الأعمال من أنحاء العالم للتواصل، ومناقشة التحديات والفرص الجديدة الناشئة في مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

ويتناول المؤتمر، فضلاً عن التركيز بشكل أساسي على الابتكار، كذلك مجموعة من القضايا المهمة بما فيها ضرورة إعادة تفكير غرف التجارة العالمية في أولوياتها، وإعداد حلول جديدة للتعامل مع التحديدات الحالية. كما سيتم خلال المؤتمر مناقشة آليات العمل المتعلقة بتذليل العقبات التجارية وتحقيق الازدهار العالمي، استناداً إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الخاصة برجال الأعمال المشاركين، والتي تشمل اجتماعات للأعمال، واستعراض فرص التجارة والاستثمار بدبي، وزيارات ميدانية لمناطق التجارة الحرة في دولة الإمارات، وجولة في معرض «إكسبو 2020 دبي» وأجنحته المختلفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news