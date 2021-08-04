«تعاونية الاتحاد»: طرح أسهم التعاونيات في البورصة «سابق لأوانه»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، أن «طرح أسهم التعاونيات في الأسواق المالية من عدمه سابق لأوانه»، مشيراً إلى أن هناك قانوناً يتم إعداده للتعاونيات حالياً من قبل وزارة الاقتصاد والجهات المعنية، وعندما يرى النور، ستتم بعده دراسة أوضاع التعاونيات وأسهمها.

وقال الفلاسي خلال لقاء مع تلفزيون دبي، إن «طرح أسهم التعاونيات في أسواق المال يحتاج إلى الوقوف على السلبيات والإيجابيات الخاصة به، إذ سيتم التركيز فيه على مصلحة الدولة والتعاونيات من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية».

وأفاد بأن «تعاونية الاتحاد» تعتبر من أكبر التعاونيات في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وأصبحت ذراعاً اقتصادية اجتماعية لإمارة دبي، حيث برز دورها الاقتصادي والاجتماعي في أهم التحديات التي واجهها العالم، وأهمها جائحة «كوفيد-19»، وتمكنت «التعاونية»، بالتعاون مع الحكومة المحلية للإمارة، من توفير المخزون الاستراتيجي الذي عجزت عنه كثير من الدول، سواء الأوروبية أو الآسيوية.

ودعا جميع المساهمين المهتمين بالتعاونيات إلى التريث في فكرة طرح أسهم التعاونيات في أسواق المال، حتى الانتهاء من قانون التعاونيات، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تجاوزات من قبل التعاونية حيال ذلك، وسيتم العمل وفق القوانين واللوائح الموضوعة من قبل جهات الاختصاص، إضافة إلى أنه لن يتم الأمر إلا بعد دراسات ومشاورات، تؤكد أن طرح الأسهم من عدمه يعود بالنفع على الجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news