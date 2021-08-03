3 ملايين مقعد على رحلات الطيران في الإمارات خلال يوليو بنمو 22.7%

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أفادت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، شغّلت في الإجمال أكثر من ثلاثة ملايين و92 ألف مقعد على الرحلات الجوية خلال يوليو الماضي، مقابل مليونين و520 ألف مقعد خلال يونيو، وبنسبة نمو بلغت 22.7%.

وذكرت المؤسسة أن السعة المقعدية في شهر يوليو وصلت إلى أعلى مستوياتها، مشيرة إلى نسبة نمو بلغت 78.3% في عدد المقاعد التي شغلتها شركات الطيران في شهر يوليو 2021، مقابل يوليو 2020.

وبيّنت أن شركات الطيران في السوق الإماراتية، ستشغل خلال الأسبوع الجاري، ابتداء من الثاني من أغسطس الجاري، 682.5 ألف مقعد، مقابل 682 في الأسبوع السابق، وبنسبة نمو طفيفة وصلت إلى 0.3%.

وأشارت المؤسسة إلى أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل نحو 2.97 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو وصلت إلى 1% مقارنة بالأسبوع السابق، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 23% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

وعالمياً، قالت المؤسسة، إن التخفيضات الهامشية في السعة العالمية هذا الأسبوع، كما هي الحال تخفي دائماً العديد من التعديلات في السعة، مع انتهاء العطلات الموسمية في بعض البلدان، في ما تفرض السلطات في بعض البلدان أو تهدد بسلسلة أخرى من القيود.

وبيّنت أنه مع وجود نحو 81.2 مليون مقعد هذا الأسبوع، على الصعيد العالمي، فقد انخفض عدد المقاعد بنسبة 0.5% عن الأسبوع الماضي، أو 391 ألف مقعد.

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