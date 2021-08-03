اقتصادية دبي تخالف 148 شركة غير مسجلة في «المستفيد الحقيقي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بمخالفة 148 شركة غير المسجلة في نظام «المستفيد الحقيقي» بعد انتهاء مهلة الإقرار، والتي كانت حتى تاريخ 30 يونيو 2021، وذلك لضمان التزام الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة بالتشريعات المعمول بها.

وجاء تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين بعدما أطلقت اقتصادية دبي حملة توعوية مكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، لتوعية قطاع الأعمال عن أهمية التسجيل في نظام المستفيد الحقيقي وذلك في إطار سعي اقتصادية دبي لتحقيق المعايير الدولية، وتنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات «المستفيد الحقيقي».

وتدعو اقتصادية دبي الشركات المسجلة في إمارة دبي إلى ضرورة المبادرة للتسجيل وتقديم بيانات المستفيد الحقيقي من خلال الخدمات الالكترونية.



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