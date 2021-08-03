«غرفة دبي» تستعد لتنظيم المنتدى الإفريقي للأعمال خلال «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف استبيان أجرته «غرفة دبي» مع المشاركين في الدورات السابقة لـ«المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال» من كبار الشخصيات والمستثمرين وقادة التجارة والاستثمار والخبراء، أن الزراعة تتصدر المجالات الواعدة للاستثمار في القارة الإفريقية.

وتم خلال الاستبيان الوقوف على أفكار المشاركين، وتوجهاتهم وآرائهم إزاء مختلف جوانب الاستثمار وآفاقه المتاحة في القارة السمراء. وخلص إلى نتيجة مُهمة مفادها أن الاستثمار النقدي يعدُ الشكل المفضل للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإلى أن كلاً من غانا ونيجيريا هما الوجهتان المفضلتان للاستثمار في القارة الإفريقية، نتيجة إمكانات النمو ووجود الفرص الاستثمارية.

وتوفر نتائج الاستبيان معطيات مهمة للمشاركين في النسخة السادسة من المنتدى الذي ستنظمه «غرفة دبي» و«إكسبو 2020 دبي» خلال فعاليات المعرض في الفترة بين 13 و14 أكتوبر المقبل.

وسيتم تنظيم نسخة العام الجاري من المنتدى تحت شعار «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية»، والتي تتميز بتغييرات جذرية وجوهرية تواكب المرحلة الحالية، وتعكس في الوقت ذاته حرص الغرفة على تحقيق نقلة نوعية في الشكل والمضمون، تعزز من مكانة المنتدى ودوره الريادي في التعريف بالفرص التجارية المتاحة في القارة السمراء.

وستلعب «غرفة دبي»، شريك تكامل الأعمال الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، دوراً محورياً في تحفيز الشراكات مع مجتمع الأعمال العالمي خلال الشهور الستة التي يستغرقها الحدث.

ويتكون برنامج المنتدى من ثلاثة أقسام، هي: برنامج الجلسات الحوارية التفاعلية المتخصصة تحت عنوان «رؤى المنتدى»، وبرنامج التواصل الخاص بالمنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، والمتخصص بلقاءات الأعمال الثنائية بين المستثمرين ورجال الأعمال وبين المستثمرين من الجانبين لمناقشة فرص التعاون والشراكات المحتملة، إضافة إلى برنامج «مركز الخبراء» الذي يوفر منصة معلومات استثمارية سريعة وموثوقة عن بلدان ودول إفريقيا.

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