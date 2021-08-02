%5.6 انخفاضاً في الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات» و«دو»

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن تراجع في شكاوى الاتصالات بالدولة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغت نسبته 5.6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

ووفقاً للهيئة، فقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها عن خدمات شركتي «اتصالات» و«دو» 18 ألفاً و39 شكوى، خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يوليو 2021، مقابل 19 ألفاً و106 شكاوى، خلال الفترة نفسها من عام 2020.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» في تقرير أصدرته، أمس، تلقيها 9866 شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 8173 شكوى من خدمات «دو»، خلال الفترة نفسها.

ولفت التقرير إلى ارتفاع معدلات إغلاق الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» و«دو»، لتبلغ أعلى معدل لها العام الجاري، بعد أن انخفضت إلى 72% في يناير الماضي، حيث ارتفع معدل إغلاق الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» ليصل إلى 87%، في وقت تم فيه إنجاز حل 10.8% من شكاوى خدمات «اتصالات» خلال فترة أكثر من خمسة أيام عمل.

كما تم إغلاق 86.6% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو»، وإنجاز حل 11.7% من الشكاوى خلال فترة أكثر من خمسة أيام عمل.

وذكر التقرير أن نسبة «رضا» المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» بلغ 58.8%، بينما بلغ معدل «عدم الرضا» 20%، ونسبة «الحياد» 21.2%، في حين بلغت نسبة «رضا» المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 67.5%، ونسبة «عدم الرضا» 13.1%، ونسبة «الحياد» 19.4%.

وأكدت «تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» أن التقرير الذي يصدر بشكل شهري، يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة لمتعاملي قطاع الاتصالات في الدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات.

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