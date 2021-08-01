أرباح "رأس الخيمة العقارية" ترتفع 348% خلال النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

ارتفعت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 348% لتصل إلى 119.8 مليون درهم مقابل 26.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2020، ما يعكس استراتيجيتها الناجحة في تجاوز التحديات الناجمة عن جائحة كورونا.

ونمت الإيرادات بنسبة 121% لتصل إلى 265.1 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بـ 120.02 مليون درهم في ذات الفترة من العام 2020، فيما ارتفع إجمالي الدخل الشامل ليصل إلى 106.58 مليون درهم مقارنة بـ 11.4مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.

في حين بلغت الإيرادات المستقبلية من المشاريع التطويرية 131 مليون درهم والتي سيتم الإفصاح عنها خلال الفترة القادمة وفق نسب الإنجاز في المشاريع قيد الإنشاء.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الأصول بنسبة 4.4% لتصل إلى 6.05 مليار درهم مقابل 5.8 مليار درهم نتيجة لزيادة الاستثمارات في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية، ارتفعت ربحية السهم من 0.013 درهم في النصف الأول من العام الماضي لتصل إلى 0.060 درهم في النصف الأول من 2021.

وقال عبدالعزيز عبدالله الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: "نحن سعداء بهذه النتائج التي تثبت مجدداً قوة السوق العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، والفرص الاستثمارية المتاحة التي تتغلّب على جميع التحديات، وبفضل قرارات وتوجيهات القيادة الحكيمة فيما يتعلّق بالتسهيلات والحوافز الرامية إلى تعزيز تنافسية الدولة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، فإن شركة رأس الخيمة العقارية مقبلة على مزيد من الأداء الاستثنائي خلال الفترة القادمة معتسليم المزيد من المشاريع قريباً".

وثمن الزعابي الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ، في دعم الشركة وتسخيرالإمكانيات وتوفير التسهيلات التي أسهمت في دعم استراتيجية الشركة وتمكينها من تحقيق هذه النتائج القوية.

وأعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن استمرار عمليات الإنشاء في مشاريع الفنادق المصنّفة ضمن فئة الـ 5 نجوم، حيث يتوقع أن يباشر منتجع وفندق انتركونتيننتال ميناء العرب الأنشطة التشغيلية خلال الربع الأخير من 2021، كما يتوقع افتتاح فندق ومنتجع أنانتارا ميناء العرب خلال العام 2022، ما سيسهم تباعاً في تحسين إيرادات الشركة للسنوات اللاحقة من خلال الإيرادات الدورية الناتجة عن أصول قطاع الضيافة.

وتعمل الشركة حالياً على تسريع العمل في المراحل الأخيرة من مشروع فلل ماربيا في جزيرة الحياة بميناء العرب والتي تضم 205 فلل ومنازل من فئة "التاون هاوس" وكذلك مشروع جلفار ريزيدنس في جزيرة الريم بأبوظبي الذي يضم 266 شقة سكنية، تمهيداً لتسليمها خلال العام الجاري.

وكشفت الشركة عن مشروعين مستقبليين سيشكلان إضافة إلى مشاريعها النوعية ويعززان في الوقت ذاته من معايير جودة الحياة في إمارة رأس الخيمة، وهما مشروع باي ريزيدنس في جزيرة الحياة بميناء العرب، ومشروع غيت واي ريزيدنس 2،وهو برج سكني في جزيرة ضمن مشروع ميناء العرب، ومن المتوقع أن تسهم مثل هذه المشاريع في تحقيق مزيد من الأرباح وتشكّل قيمة مضافة لمستقبل النشاط السياحي والاقتصادي في الإمارة.

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