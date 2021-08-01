دافزا تحقق نمواً في إيرادات مبيعاتها وعدد الشركات المسجلة في النصف الأول من 2021

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا” عن نتائج الأداء التشغيلي للنصف الأول من العام ٢٠٢١، والتي أظهرت تسجيل نمواً في إيرادات المبيعات الجديدة بنسبة 8.3%، وترتب على هذه الزيادات زيادة مطردة في المساحات الـتأجيرية وصلت إلى 24% مقارنة بالعام 2020. وتأتي هذه النتائج القياسية امتداداً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها "دافزا" في مطلع العام 2021 والتي سعت إلى استهداف الأسواق المنفتحة والمنتعشة بعد رفع قيود الحركة التجارية عالمياً التي تسببت بها جائحة كوفيد-١٩. وقد انعكس ذلك على زيادة الطلب على الوحدات اللوجستية وتأجير أكثر من ضعف المساحات المؤجرة في 2020، تأكيداً على تميز الخدمات والتسهيلات المتكاملة التي تقدمها “دافزا” مع شركائها إضافة إلى موقعها الاستراتيجي المحاذي لمطار دبي الدولي الذي يسهل ارتباطها بمختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وحققت “دافزا” نتائج قوية عبر الحوافز والحزم الجذابة لاستقطاب المستثمرين، ليقفز عدد الشركات المسجلة بنسبة 88.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020. وحافظت دافزا على موقعها كوجهة مفضلة للشركات المتعددة الجنسيات ونجحت في ظل الظروف الراهنة في استقطاب المزيد منها حيث ارتفع عدد تسجيل تلك الفئة بنسبة 23.5% . كما استمرت دافزا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحلول المتميزة لإتاحة فرص متنوعة من التوسع التجاري والخدمي على صعيد المنطقة، وهو ما يتماشى مع توجه حكومة دولة الإمارات وإمارة دبي لدعم هذا القطاع ودفع مساهمته الاقتصادية، وبذلك سجلت دافزا زيادة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 96.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مساهمة دافزا في تجارة دبي خلال 3 شهور الأولى من 2021

بلغت قيمة تجارة المنطقة الحرة حوالي 39 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2021، بزيادة 4.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، إضافة إلى فائضاً تجارياً بلغ 2.44 مليار درهم إماراتي. وبذلك تساهم المنطقة الحرة بمطار دبي في تجارة دبي الخارجية نسبة 11٪ خلال الربع الأول من عام 2021 لتحافظ على نفس المستوى في الربع الأول من عام 2020.

وعلى صعيد السلع والبضائع، فقد شكلت مجموعتي الآلات والتلفزيون والمعدات الكهربائية ومجموعة اللآلئ والأحجار شبه الكريمة والمعادن نسبة 94% من تجارة دافزا. حيث حققت المجموعة الأولى نمواً عالياً بنسبة 32.4٪ في الربع الأول من عام 2021 حيث بلغت قيمة واردات المجموعة 14.1 مليار درهم وقيمة الصادرات 15.7 مليار درهم.

وتتصدر الصين قائمة شركاء دافزا التجاريين والتي تشكل نسبة 31٪ من تجارة المنطقة الحرة في الربع الأول من العام الجاري حيث شهدت هذه التجارة نمواً عاليا بنسبة 56.4٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام وبلغت نسبة واردتها 64٪.

أداء قياسي استثنائي

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي: "إن أداء دافزا القوي في النصف الأول من العام الجاري يؤكد على جاذبيتها لاستقطاب واستدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودورها الاستراتيجي في دعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله في جعل دبي عاصمة الاقتصاد العالمي. ونتائجنا جاءت استجابة متوقعة لتعافي الحركة التجارية العالمية وانفتاح الأسواق نحو انتعاشها، مبرهنة الثقة العالية التي تحظى بها إمارة دبي عالمياً."

وأكد سموه بأن الإمارة مقبلة على الحدث العالمي المرتقب "اكسبو ٢٠٢٠" والذي من شأنه تسليط الضوء على التجربة الاستثنائية التي تقودها دولة الإمارات وإمارة دبي في توجيه وجذب الاستثمارات وصناعة الفرص، لذا فإن المرحلة القادمة المتوقعة موجة انتعاشية قادمة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على اقتصادنا والأسواق المجاورة.

بدوره، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، المدير العام لدافزا: "إن المنطقة الحرة بمطار دبي تبرهن قدرتها بتسجيل نتائج استثنائية وقوية في ظل التحديات التي تعيشها الحركة التجارية العالمية، حيث إن دافزا حريصة على استمرار انخراطها مع الأسواق الاستراتيجية والجديدة وتوسيع نطاق جاذبيتها العالية بحلولها المتكاملة للأعمال عبر إضافة قيمة مضافة حقيقية لتجربة متعامليها الحاليين والشركات الجديدة التي تتطلع إلى تنمية أعمالها وتجارتها من خلال إمارة دبي"

واعتبر الزرعوني أن الإنجازات التي حققتها “دافزا” خلال الستة شهور الأولى من هذا العام تؤكد على سعيها الدؤوب وحرصها لتقديم نموذج أعمال عالمي منفرد، مبرهنة مكانتها الريادية المتميزة ضمن قائمة المناطق الحرة الأكثر تقدماً وتطوراً في العالم، فضلاً عن دورها في دعم توجه دولة الإمارات وإمارة دبي في التنويع الاقتصادي، حيث تضم دافزا أكثر من ١٨٠٠ شركة في أكثر من ٢٠ قطاعاً اقتصادياً. وتحرص دافزا على تأكيد مرونة بيئة أعمالها وحرصها على دعم عمليات الشركات التشغيلية من خلال تقديم حوافز متنوعة تمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية من الأسواق المستهدفة لديها." واختتم سعادته بأن العام الحالي سيتضمن إعلان مبادرات ومشاريع استراتيجية لدافزا من شأنها تأكيد مكانتها كرافد اقتصادي محوري في إمارة دبي ذات تأثير تنافسي عالي.

مبادرات استراتيجية أطلقتها دافزا خلال الستة شهور الأولى

وقعت "دافزا" إتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف دعم تنظيم الأصول الرقمية المشفرة وتوفيرها وإصدارها وإدراجها وتداولها في المنطقة الحرة. حيث تتيح الاتفاقية الجديدة ترخيص الشركات التي تتعامل بالأصول والعملات المشفّرة ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي عبر إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع للموافقات والتراخيص المعنية، لتوسع بذلك دافزا نطاق تراخيص الأعمال والأنشطة التجارية التي ستتكامل مع محفزات وخدمات المنطقة الحرة، وفضلاً عن الإطار التنظيمي المُطوّر والبيئة التشريعية المرنة اللذان يعززان من تجربة المستثمر الأجنبي.

وكما وقعت دافزا مع دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، شراكة استراتيجية جديدة تستهدف تسريع أتمتة عمليات التراخيص للأنشطة التجارية المقيدة بشهادات عدم ممانعة من الجهات الحكومية في منصة موحدة معتمدة على تقنية “بلوك تشين” كأول منطقة حرة تطرحها. وسيعمل الجانبان بموجب الشراكة الجديدة على تعزيز الاستفادة بشكل كامل من منصة “بلوك تشين إيدج – Blockchain Edge” التي تُعد أول منصة لخدمات “بلوك تشين” مستضافة محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يساهم في دعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية والوجهة الأسهل في ممارسة الأعمال عالمياً، واتباعاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتبسيط الاشتراطات الحكومية بنسبة 30% خلال ثلاثة أشهر.

وعلى صعيد التزامها في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، أعلنت دافزا عن إطلاق برنامج "سكاليتي" المبتكر لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية ومساعدتها في تأسيس وتنمية أعمالها في المنطقة. ويوفر البرنامج للشركات إمكانية تأسيس وتشغيل أعمالها بمرونة وسهولة مع تحقيق كفاءة تجارية عالية حيث يوفر للشركات برنامجا قائما على الاشتراك والذي يشمل رسوم الإيجار والترخيص فضلا عن تخصيص مساحة عمل المطلوبة لها كما يساعد الشركات الناشئة الدفع لكل موظف على أساس شهري وضمن نموذج مرن يعتمد على نمو أعمال الشركة مما يمكّنهم من زيادة عدد الموظفين بمرونة وكفاءة.

كما دشنت المنطقة الحرة برنامج «حياك» لموظفي شركات «دافزا» وهو الأول من نوعه على مستوى المناطق الحرة بالإمارة، والذي يوفر لمنتسبيه باقة من العروض والامتيازات الشاملة التي تغطي الجوانب الأساسية والكمالية التي يقدمها مجموعة من الشركاء والعلامات التجارية الشهيرة والمرموقة ضمن قطاعات ومجالات متنوعة. وسيستفيد من البرنامج أكثر من 18 ألف موظف يعملون ضمن أكثر من 1,800 شركة في 20 قطاعاً مختلفاً تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها ولعملياتها على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

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