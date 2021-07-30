«سويفل»: تريليون دولار حجم حلول سوق النقل الجماعي عالمياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال الرئيس والمؤسس لشركة «سويفل» SWVL، مزود حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك، التي تتخذ من دبي مقراً لها، مصطفى قنديل، إن الشركة تقدم خدمات في 10 مدن حول العالم، حيث كانت البداية في 2017، ويبلغ العدد الحالي لموظفي SWVL نحو 700 موظف، وتقدم الشركة المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي، ملايين الرحلات شهرياً.

وأشار قنديل، في تصريحات لـCNBC عربية، إلى أن السوق التي تعمل فيها (SWVL) تقدر بتريليون دولار، ما يتيح فرصاً كبيرة للشركة للتوسع، خصوصاً مع تسجليها نمواً بنسبة 430% منذ إطلاقها.

الإدراج

وبخصوص اللجوء للإدراج عبر (SPACs) أو «شركة الاستحواذ لأغراض خاصة»، أوضح مؤسس الشركة أن السبب يعود إلى التوجه السريع نحو النمو بأسرع وتيرة، مشيراً إلى أن (SPACs) هي الأسرع لجمع الأموال، ووسيلة ثورية للطرح، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا.

وكانت شركة «سويفل» قد كشفت أخيراً عن إبرام اتفاق نهائي مع «كوينز جامبيت غروث كابيتال» (Queen’s Gambit)، المدرجة في بورصة «ناسداك»، تحت الرمز «GMBT»، وهي أول شركة استحواذات ذات أغراض خاصة يقودها فريق إدارة مكوّن بأكمله من كوادر نسائية، بغرض اندماج الأعمال الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحويل «سويفل» إلى شركة عامة مساهمة.

وعند الانتهاء من إتمام الصفقة المقترحة، سيتم إطلاق تسمية «سويفل هولدينغز كورب» (Swvl Holdings Corp) على هذه الشركة المساهمة العامة، كما أن من المتوقع إدراجها في بورصة «ناسداك» تحت رمز التداول «SWVL».

ومع قيمة حقوق ملكية ضمنية ومخفّضة بالكامل، تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، من المتوقع أن تصبح «سويفل»، ومقرها دبي، أول شركة تفوق قيمتها المليار دولار في الشرق الأوسط، يتم إدراجها في بورصة «ناسداك»، إضافة إلى كونها الشركة الوحيدة القائمة على حلول النقل الجماعي المدعومة تقنياً، يتم إدراجها في أي سوق للأوراق المالية.

جولات تمويل

وأكد مؤسس «سويفل» أن الشركة خاضت خمس جولات تمويل، جمعت من خلالها ما يزيد على 190 مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة تتوقع نمواً بأكثر من 28 مرة خلال السنوات الأربع المقبلة، وموضحاً أنه في 2017 كانت الإيرادات تصل إلى 100 ألف دولار لتقفز إلى 26 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، وهو ما يعادل إجمالي إيرادات عام 2019 بأكمله.

وكشف قنديل عن أن الشركة تحقق ربحية في معظم الدول التي تعمل بها، معتبراً أن التكنولوجيا التي تستخدمها الشركة هي أحد العناصر الأساسية في تقييمها، وهو ما يميزها عن غيرها، لافتاً إلى أن الشركة تركز في السنوات المقبلة على النمو والتوسع في دول عدة، كما أن أعمالنا في السعودية والإمارات تحقق أرباحاً. وأضاف أن الأموال التي تم جمعها سيتوزع جزء منها للنمو في أسواق أوروبا وأميركا، والجزء الآخر للأسواق التي يتم العمل فيها بالوقت الحالي، مثل القاهرة وكراتشي.

«برج خليفة» يتحول إلى شاشة عملاقة احتفالاً بـ «سويفل»

تحوّل «برج خليفة»، ليلة أول من أمس، إلى أكبر شاشة عرض مبدعة، للإعلان عن عقد «سويفل» اتفاقاً نهائياً للاندماج مع «كوينز جامبيت غروث كابيتال»، بعد تغريدة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرائد الأعمال العربي الشاب مصطفى قنديل (28 عاماً)، الذي استطاع بناء شركة للحلول الذكية للنقل الجماعي من دبي، قيمتها 1.5 مليار دولار أميركي.

وأكد سموه بهذه المناسبة أن «دبي ستبقى منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية». وكتب سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «مصطفى قنديل شاب عربي عمره 28 عاماً، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها ملياراً ونصف المليار دولار، على أن يتم إدراجها عبر بورصة (ناسداك)، شركة سويڤل (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي، التي تعمل في الكثير من الدول، مبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية».

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