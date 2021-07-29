أبوظبي الثالثة عالمياً.. ودبي ضمن أسرع مدن العالم في شبكات الجيل الخامس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حلّت العاصمة الإماراتية أبوظبي ثالث أسرع عواصم العالم على مؤشر «Ookla» العالمي لشبكات الجيل الخامس «5G»، محققةً متوسط سرعة تحميل بيانات وصل إلى (421.26) ميغابت بالثانية، وذلك في النصف الأول من عام 2021، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شركة «Ookla» الدولية المتخصصة في مجال تحليل واختبار سرعات الإنترنت المحمول والثابت.

وأفاد بيان صدر، أمس، عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأن المؤشر تضمن أيضاً إنجازاً آخر لدولة الإمارات، بوجود مدينة دبي أيضاً ضمن لائحة أسرع مدن العالم في شبكات الجيل الخامس، محققةً متوسط سرعة تحميل بلغ (417.07) ميغابت بالثانية، وذلك وفقاً للتقرير الذي يقيم أداء وتوافر شبكات الجيل الخامس حول العالم في النصف الأول من عام 2021.

استثمارات متواصلة

لفت البيان إلى أن هذا الإنجاز الجديد يُضاف إلى مجموعة الإنجازات التي حققتها الدولة، أخيراً، في قطاع الاتصالات الذي شهد تصنيف «اتصالات» كشبكة الهاتف المحمول الأسرع في العالم في إجمالي سرعات الهاتف المحمول.

وأرجع البيان التقدم الكبير في القطاع إلى الاستثمارات المتواصلة لشركتي «اتصالات» و«دو» في تقنية الجيل الخامس وشبكتيهما، ما أسهم في تعزيز مكانة الإمارات في المؤشر العالمي لشبكة الجيل الخامس.

كما يُبرز هذا التصنيف المتقدم للدولة، مدى نجاح الخطط والبرامج الاستثمارية التي قام بها مزودو خدمات الاتصالات على مر السنوات الماضية، لتسريع خطط شبكة الجيل الخامس، والتعاون المشترك مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، التي أتاحت الأطياف الترددية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشبكات في مدن الدولة.

إنجاز عالمي

وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن «هذا الإنجاز العالمي يعكس الجهود الحثيثة لقيادة دولة الإمارات، وسعيها إلى تحقيق مراتب متقدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن تكون الإمارات من أكثر الدول تطوراً في الابتكار الرقمي»، لافتاً إلى أن شبكة الجيل الخامس خطوة مهمة نحو المستقبل، كونها محفزاً محورياً للتحول الرقمي، والفرص الواعدة في مختلف الصناعات والمجالات في دولة الإمارات.

وأضاف: «يُعتبر توافر تقنية الجيل الخامس وسرعات الاتصال العالية في الإمارات إنجازاً كبيراً ينسجم مع الجهود المتواصلة لمزودي خدمات الاتصالات في الدولة، وسعيهم إلى اتباع المناهج المبتكرة خلال تحديات المرحلة الراهنة، ومن هنا أتوجه بالشكر لمزودي الخدمة في الدولة (اتصالات)، و(دو) على ما بذلوه من جهود في نشر شبكات الجيل الخامس، الأمر الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز».

وأكد المسمار أن تفوق الإمارات كأسرع شبكة للهاتف المحمول في العالم، وأسرع شبكة للنطاق العريض الثابت في الشرق الأوسط وإفريقيا، يُعد عاملاً رئيساً في تعزيز جاهزية الدولة لجذب أفضل الاستثمارات والمواهب الدولية في مختلف القطاعات، بما يؤكد أهمية البنية التحتية المتطورة لقطاع الاتصالات في دفع عجلة الاقتصاد الإماراتي وتنوعه، ورفع مكانة الدولة في المؤشرات الدولية.

مركز عالمي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، المهندس حاتم دويدار، إن «هذا التتويج للإنجاز الكبير لدولة الإمارات يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها (اتصالات) واستثمارها في بناء واحدة من أكثر شبكات الجيل الخامس تطوراً في المنطقة والعالم، لتسهم بصورةٍ جذرية في التحول الرقمي لتطوير مختلف الصناعات والقطاعات وتعزيز مكانة الدولة عالمياً، فضلاً عن ضمان جاهزية الشبكة للتقنيات المستقبلية في الهاتف المحمول».

في السياق نفسه، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي، الإنجاز بمثابة دليل على الجهود المبذولة من جانب جميع الجهات المعنية للارتقاء بمنظومة قطاع الاتصالات وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار وتأسيس الأعمال.

وأضاف أن «تقنية الجيل الخامس وما تتمتع به من إمكانات هائلة، تشكل ركيزة أساسية لريادة عصر الاقتصاد الرقمي ومواكبة متطلبات التحول الرقمي والذكي، كونها تدعم العديد من الحلول والتطبيقات والتقنيات الأخرى التي يمكنها توفير خدمات أفضل للسكان ومجتمعات الأعمال».

مصدر البيانات

تستمد «Ookla» البيانات من مؤشر «Speedtest Intelligence» لتقييم العواصم ذات شبكة الجيل الخامس الأسرع والأكثر انتشاراً حول العالم، وذلك في المواقع التي تحظى بالتغطية التجارية لشبكة الجيل الخامس في الربعين الأول والثاني من عام 2021.

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