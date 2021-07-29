«الإمارات الإسلامي» يحقق 569 مليون درهم أرباحاً نصفية صافية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف «الإمارات الإسلامي» عن تحقيق صافي أرباح وصل إلى 569 مليون درهم للنصف الأول من عام 2021، نتيجة تحسن الدخل غير الممول، وإجراءات ضبط التكاليف الفعالة، والانخفاض الكبير في كلفة المخاطر.

وأظهرت النتائج المالية للمصرف ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبنسبة 5% مقارنة بالربع السابق، على خلفية انتعاش الدخل غير الممول، كما انخفضت التكاليف بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبنسبة 5% مقارنة بالربع السابق، فيما حقق صافي الربح قفزة نوعية ليصل إلى 569 مليون درهم.

من جهته، حافظ إجمالي الأصول على مكانته بمبلغ 68 مليار درهم، ليعكس بذلك قاعدة الأصول القوية، فيما بلغت الأنشطة التمويلية المدينة 41.5 مليار درهم، مرتفعةً بنسبة 2% عن عام 2020، وبلغت ودائع المتعاملين 48.8 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 4% عن عام 2020، في حين ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتمثل 78% من إجمالي نسبة الودائع.

وقال رئيس مجلس الإدارة، هشام عبدالله القاسم: «في ظل استمرار تعافي الاقتصاد الإماراتي، يسرنا الإعلان عن تحقيق أرباح قوية في النصف الأول، وهو ما يشكّل مؤشراً واضحاً إلى الدور الرئيس الذي يلعبه (الإمارات الإسلامي) في نمو وتطور الخدمات المصرفية الإسلامية بدولة الإمارات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، صلاح محمد أمين: «لطالما لعب (الإمارات الإسلامي) دوراً محورياً في دفع عجلة نمو الدولة وتطورها، وبصفتنا الشريك الرسمي للخدمات المصرفية الإسلامية لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، فإننا مازلنا ملتزمين بالإسهام بشكل فاعل في نمو الاقتصاد وترسيخ أهمية الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات، ونتطلع إلى عرض وتقديم حلول مصرفية سلسة وملائمة للمقيمين والزوار، استناداً إلى خبرتنا في مجال الابتكار في المنتج وخدمة المتعاملين الاستثنائية».

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