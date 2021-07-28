الاتحاد للطيران توسع استخدام "جواز السفر الصحي من أياتا" على سبع مدن

المصدر: أبوظبي ـ وام

تعتزم الاتحاد للطيران توسيع استخدام "جواز السفر الصحي من أياتا" على رحلات الاتحاد للطيران إلى سبع مدن ضمن شبكة وجهاتها، وذلك تزامناً مع مساعيها لتطبيق حلول رقمية شاملة تهدف إلى تيسير تجربة السفر في أعقاب الجائحة.

ويتوافر "جواز السفر الصحي من أياتا" للضيوف المسافرين على متن رحلات الاتحاد للطيران بين أبوظبي وبانكوك وبرشلونة وجنيف ومدريد وميلانو ونيويورك وسنغافورة ويسهم في تعزيز مستوى الراحة عبر منصة شاملة لإدارة الوثائق المتعلقة بكوفيد 19.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران إن التعليقات والآراء ذات الصلة بتجربة "جواز السفر الصحي من أياتا" جاءت إيجابية ومشجعة، إذ ينظر المسافرون بعين التقدير إلى سهولة الاستخدام وحماية المعلومات التي يوفرها التطبيق ، ويسر الاتحاد للطيران أن توفر "جواز السفر الصحي من أياتا" على الرحلات المتوجهة إلى سبع وجهات عالمية كبرى، بما يجعل رحلة الضيوف أكثر سلاسة وانسيابية ويقدم لهم تجربة سلسة في المطار.

من جانبه أوضح نيك كارين، نائب أول الرئيس لشؤون العمليات التشغيلية والسلامة والأمن في أياتا.. أن قرار الاتحاد للطيران بتوسيع استخدام جواز السفر الصحي يمثل شهادة قوية على تفوق هذه المبادرة، التي تهدف إلى توفير منصة شاملة للمسافرين وإدارة المستندات المتعلقة بكوفيد 19 بكفاءة وسلامة وإصدار شهادة "لائق للسفر" التي يمكن أن تثق بها شركات الطيران.

ومن الرائع حقاً أن نرى هذا التطبيق يسهم في تسهيل إعادة فتح السفر الدولي.

يذكر أن الاتحاد للطيران كانت ضمن أوائل شركات الطيران على مستوى العالم التي بدأت في تجربة "جواز السفر الصحي من أياتا" في إبريل 2021، بهدف توفير منصة عالمية موحدة للمسافرين واعتماد وثائق السفر والتعرف على متطلبات السفر ذات الصلة بكوفيد 19.

وللوصول إلى "جواز السفر الصحي"، يُرجى من الضيوف تحميل تطبيق IATA Travel Pass المتوافر على الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد أو iOS، حيث يمكنهم إضافة رحلتهم على الاتحاد للطيران والإطلاع على متطلبات السفر ومشاركة نتيجة فحص كورونا.

ويتضمن جواز السفر الصحي من أياتا أيضا إمكانية تحميل شهادات اللقاح، بما يتيح الفرصة للسفر إلى الأماكن التي يكون فيها تلقي اللقاح أمرا ضرورياً. وفي الوقت الحالي، يقبل التطبيق شهادة كوفيد الرقمية من الاتحاد الأوروبي، والمعتمدة من جميع دول الاتحاد للطيران السبع والعشرين إلى جانب سويسرا وآيسلند والنرويج وليتشنشتاين، فضلاً عن شهادات اللقاح الصادرة من سنغافورة وقطر.

ومع الاستمرار في تطوير التطبيق، فمن المتوقع أن يتمكن المزيد من الضيوف حول العالم بتحميل شهادة اللقاح الصادرة من الجهات الحكومية، بما يسهم في تسهيل عملية السفر.

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