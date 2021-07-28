وكالة مطار الشارقة للسفريات تفتتح فرعاً جديداً في دبي

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

افتتح رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، فرعاً جديداً لوكالة مطار الشارقة للسفريات «ساتا» في دبي، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على خدماتها من قبل الأفراد والشركات، والتي تشمل حجز وإصدار تذاكر الطيران لجميع أنحاء العالم، وحجز الفنادق، وباقات العطلات والرحلات البحرية، وتأجير المركبات والرحلات السياحية بالطائرات المستأجرة.

وقال المدفع في بيان أمس، خلال حفل الافتتاح الذي حضره الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، إن افتتاح الفرع الجديد لوكالة «ساتا» في دبي يأتي في إطار خطط الشركة الاستراتيجية التي تستهدف مواصلة عملياتها التوسعية لتقديم خدماتها لأكبر شريحة من الجمهور في أماكن تواجده، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة الشركة كواحدة من أهم مزودي خدمات السياحة والسفر في الدولة.

وأضاف: «يجسد الفرع احتياجاتنا المتنامية لمواصلة الارتقاء بمستوى خدماتنا لضمان تلبية تطلعات المتعاملين من الشركات والأفراد، إذ تعمل (ساتا) باستمرار من أجل تحقيق أهدافها والتوسع في المنطقة، وافتتاح فروع جديدة في جميع أنحاء الدولة، وهو ما ينسجم مع نشاط حركة السياحة والسفر من دولة الإمارات وإليها».

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