«كهرباء دبي» تنظم افتراضياً ورشة عمل «مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت هيئة كهرباء ومياه دبي افتراضياً ورشة العمل الدولية الثالثة الخاصة بالدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية الشرق الأوسط) التي تنظمها الهيئة بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك بحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، والرئيس التنفيذي للمشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، منال البيات.

وفي كلمته الترحيبية، قال سعيد محمد الطاير: «يسعدني أن أرحب بكم في ورشة العمل الدولية الثالثة الخاصة بالدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية الشرق الأوسط) التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأميركية، والتي يستضيفها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لتشجيع الشباب على ابتكار تصاميم للمنازل الذكية والمستدامة التي تستخدم الطاقة الشمسية وتتناسب مع البيئة الثقافية والاجتماعية والمناخية لمنطقة الشرق الأوسط».

وأضاف: «تكتسب الدورة الثانية من المسابقة أهمية بالغة لتزامنها مع (إكسبو 2020 دبي)، واستعداد دبي لاستضافة استثنائية وتاريخية لهذا الحدث العالمي الضخم، الذي تستقبل معه دبي وفود 192 دولة، كما تتزامن مع عام الخمسين، حيث تتضافر الجهود لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات، ودعم رؤية القيادة الرشيدة للخمسين سنة المقبلة».

وتابع: «تعمل الهيئة على توفير الفرص للشباب لإطلاق طاقاتهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار لتطوير حلول مبتكرة تدعم إمارة دبي كمدينة مستقبلية تتبنى حلولاً مستدامة، وتسهم في دعم الجهود العالمية للحد من الاحتباس الحراري ومواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي».

وشارك في الورشة نخبة من خبراء الهندسة المعمارية والاستدامة والابتكار، إلى جانب الفرق المشاركة في الدورة الثانية من المسابقة.

وتتنافس الفرق في 10 مجالات مختلفة تشمل: الهندسة المعمارية، والهندسة والبناء، وإدارة الطاقة، وكفاءة الطاقة، معايير الراحة، وكفاءة أداء الأجهزة المنزلية، والنقل المستدام، والاستدامة، والاتصال، والابتكار.



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