طيران الإمارات تدشن أول خدمة لها في ميامي الأميركية

المصدر: دبي - وام

دشنت طائرة الإمارات البوينج 777 أول خدمة بين دبي وميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية وبمعدل أربع رحلات أسبوعيا بعد رحلة استغرقت نحو 16 ساعة بدون توقف.

وتوفر الخدمة الجديدة إلى ميامي نقطة وصول إضافية من وإلى فلوريدا إلى جانب أورلاندو وتوسع شبكة طيران الإمارات في الولايات المتحدة إلى 12 وجهة تعمل إليها أكثر من 70 رحلة أسبوعيا ما يوفر مزيدا من الخيارات والرحلات المريحة من مختلف محطات شبكة خطوطها إلى جنوب فلوريدا.. كما تربط المسافرين من ميامي وكذلك من جنوب فلوريدا وأميركا الجنوبية ومنطقة الكاريبي عبر دبي مع أكثر من 50 محطة في الشرق الأوسط وغرب آسيا وأفريقيا والشرق الأقصى وجزر المحيط الهندي.

وأعرب نائب رئيس العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الولايات المتحدة وكندا عيسى سليمان أحمد عن سعادته ببدء خدمتها التي طال انتظارها بين دبي وميامي والتي نتوقع أن تلقى إقبالا كبيرا من عملائنا الذين يبحثون عن تجارب جديدة وذلك مع تقدم حملات التطعيم في الكثير من الدول بما فيها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وانفتاح العالم بأمان على السفر الدولي .

وقال: " إنه مع توسيع الخيارات التي توفرها خدمة ميامي الجديدة يتوقع أن يرتفع الطلب وتتعزز الأعمال التجارية ويزداد الإقبال على الرحلات البحرية والترفيهية وتتوثق العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دبي وميامي ومحيطهما نحن ملتزمون بتوسيع عملياتنا في الولايات المتحدة بما يتماشى مع الطلب المتزايد على السفر الجوي .

وقالت عمدة مقاطعة ميامي- ديد دانييلا ليفين إن الخدمة الجديدة توسع خيارات السفر للسياحة والترفيه لسكان ميامي ديد وزوارها وتصلهم بثقافات جديدة واقتصاديات متنامية كما أن فتح أبوابنا للزوار الجدد من دبي ومنطقة الشرق الأوسط سيضيف إلى قائمتنا المتنامية من الوجهات العالمية ويعزز مكانة ميامي كمحور عالمي للسفر.

من جانبه قال مدير مطار ميامي الدولي رالف كيتي: نتطلع استقبال زوارنا من دبي والشرق الأوسط ومن مختلف أنحاء العالم.. طيران الإمارات هي بلا شك واحدة من الناقلات العالمية الرائدة كما أصبحت دبي واحدة من أكثر مدن العالم شعبية في رحلات الترفيه والعمل.

وتمثل الخدمة الجديدة إضافة مهمة إلى الروابط التجارية القائمة التي توفرها الإمارات للشحن الجوي التي تشغل رحلات شحن منتظمة إلى ميامي منذ أكتوبر 2020 حيث تنقل صادرات المنتجات سريعة العطب والإلكترونيات والمكونات الأخرى بالإضافة إلى سلع التجارة الإلكترونية.

كما سيرت الناقلة سابقا العديد من الرحلات العارضة "تشارتر" على طائراتها المخصصة للشحن من طراز بوينج 777F لنقل الخيل من ميامي للمشاركة في مختلف فعاليات الفروسية والسباقات حول العالم وزادت كميات البضائع التي نقلتها من وإلى ميامي منذ عام 2019 على 7700 طن.

ومع إضافة ميامي سيرتفع عدد الرحلات التي تشغلها طيران الإمارات إلى الولايات المتحدة إلى أكثر من 70 رحلة أسبوعياً وتوفر ما يزيد على 26 ألف مقعد عبر بوسطن وشيكاغو ونيويورك "جون كينيدي ونيوارك" وهيوستن ودالاس ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة وأورلاندو.

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