2.5 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي التجاري» خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أفاد بنك أبوظبي التجاري بأنه حقق صافي أرباح بلغت 2.524 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2021، بارتفاع بنسبة 76% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل من الفوائد 4.434 مليارات درهم، بانخفاض بنسبة 14%، وارتفع الدخل من غير الفوائد ليبلغ 1.643 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 28%. وبلغت نسبة الكلفة إلى الدخل 34.8%، بتحسن بمقدار 180 نقطة أساس.

وبلغت الوفورات المحققة من الاندماج 661 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وبلغت قيمة المخصصات 1.382 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 46%.

كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 5%، مقارنة بالربع الأول من عام 2021، لتبلغ 250.6 مليار درهم، وبانخفاض بنسبة 0.3% مقارنة بنهاية عام 2020.

وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 1% ليصل إلى 237.8 مليار درهم، مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وبانخفاض بنسبة 0.5%، مقارنة بنهاية عام 2020.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 5.86%، كما بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 91.5%، بينما بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 145% بتاريخ 30 يونيو الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري، خلدون خليفة المبارك: «نجح بنك أبوظبي التجاري في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، ليحقق أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2021، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التزام البنك بتنفيذ استراتيجيته الخمسية، ما أدى إلى تسريع وتيرة التحول إلى الصيرفة الرقمية، وتنمية قطاعات أعمال جديدة، وتحسين مستويات الكفاءة على مستوى المجموعة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «تواصل مجموعة بنك أبوظبي التجاري تحقيق أداء مالي قوي. ويسرني الإعلان عن ارتفاع صافي أرباح البنك بنسبة 14%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.402 مليار درهم في الربع الثاني من هذا العام، ما يمثل ارتفاعاً في العائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 13.1%».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news