محمد بن راشد يعتمد أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية - ثالث غرفة تجارية ضمن غرف دبي بعد إعادة هيكلتها.

وأوضح سموه إن هدف هذه الغرفة تعزيز شبكة دبي التجارية الدولية وشركائها، وترسيخ مكانتها كمعبر لحركة التجارة العالمية، وبناء شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة لها.

وقال سموه عبر "تويتر": "اعتمدنا اليوم أعضاء مجلس الادارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية - ثالث غرفة تجارية ضمن غرف دبي بعد إعادة هيكلتها - هدف هذه الغرفة تعزيز شبكة دبي التجارية الدولية وشركائها .. وترسيخ مكانتها كمعبر لحركة التجارة العالمية.. وبناء شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة لها".

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