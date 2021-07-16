الأرباح التشغيلية لـ «دايملر» خلال الربع الثاني تفوق التوقعات

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلنت مجموعة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات، أن أرباحها التشغيلية للربع الثاني من العام الجاري فاقت توقعات المحللين.

وتضم المجموعة شركات «مرسيدس بنز كارز أند فانز» لسيارات الركوب و«دايملر تراكس أند باصز» للشاحنات والحافلات و«دايملر موبيليتي» للخدمات.

وبحسب البيانات الأولية للمجموعة، بلغت قيمة أرباح التشغيل خلال الربع الثاني 5.19 مليارات يورو مقابل 4.12 مليارات يورو كان يتوقعها المحللون.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية، أن أرباح التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بلغت 5.42 مليارات يورو، في حين كانت التوقعات 4.29 مليارات يورو فقط.

وبلغت أرباح تشغيل شركة «مرسيدس بنز» لسيارات الركوب الفارهة خلال الربع الثاني 3.6 مليارات يورو، مقابل توقعات قيمتها 3.07 مليارات يورو، في حين بلغت أرباح تشغيل «دايملر تراكس أند باصز» 831 مليون يورو، فيما كانت التوقعات 680 مليون يورو فقط.

ووصلت أرباح تشغيل «دايملر موبليتي» خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 930 مليون يورو، بينما كانت التوقعات 653 مليون يورو.

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