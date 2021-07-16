«دبي للسلع المتعدّدة» يستعرض في أوروبا مزايا تأسيس الأعمال بدبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، بأنه اختتم حملة ترويجية في أوروبا، استعرض خلالها مزايا تأسيس الأعمال في دبي، مشيراً إلى أن الحملة شهدت إبرام مذكرتي تفاهم في إسبانيا وهولندا، بهدف تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع الأطراف الرئيسة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة دبي.

وذكر المركز، في بيان، أن الحملة تضمنت فعاليات في إسبانيا وموناكو وبلجيكا وهولندا، فضلاً عن اجتماعات مختلفة عقدت مع شركاء استراتيجيين خلال كل مرحلة من مراحل الحملة.

استراتيجية

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن «تلك الحملة الترويجية تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية المركز الحالية للتعاون مع أبرز الأسواق والأطراف المعنية فيها، بما ينسجم مع سياستنا المتمحورة حول استقطاب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة الشركات إلى دبي».

وأضاف: «نحن متحمسون لاغتنام هذه الفرصة التي سمحت لنا بالوجود بشكل شخصي لتسليط الضوء على إمكانات دبي والمزايا التي يُقدمها مركز دبي للسلع المتعددة، خصوصاً في ضوء الاهتمام المتزايد والمستدام من الأسواق الأوروبية، نظراً للتطور المستمر لمركز الأعمال لدينا، والذي يضم ما يزيد على 19 ألف شركة عضو حالياً».

وأشار بن سليم إلى أن الشراكتين اللتين عقدهما المركز في أوروبا، ستُسهمان في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وستتيح للمركز إطلاق مجموعة كبيرة من الفرص التي تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

كتالونيا

وكان مركز دبي للسلع المتعددة، وقّع في حملته بإسبانيا، اتفاقية مع مؤسسة «فومينتو ديل تراباخو ناسيونال»، اتحاد الأعمال الوطني في إقليم كتالونيا، بهدف مواصلة الجهود المبذولة في تطوير العلاقات القائمة بين الطرفين، والتعريف بالمزايا التجارية الفريدة التي توفرها دبي للشركات الراغبة بتأسيس أعمالها في المنطقة.

وقال الأمين العام لاتحاد الأعمال الكتالوني، دافيد تورنوس: «تعاونّا مع مركز دبي للسلع المتعددة في مناسبات عدة سابقاً، وقررنا إضفاء طابع رسمي على هذه العلاقة من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي تستند إلى الأهداف المشتركة للطرفين»، لافتاً إلى أن منظومة مركز دبي للسلع المتعددة، تقدم قيمة استثنائية للشركات الإسبانية التي تستضيفها، لاسيما الشركات الساعية للوصول إلى أسواق عالمية جديدة.

روتردام

كما وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، مذكرة تفاهم ثانية مع «روتردام بارتنرز»، الشركة الهولندية المتخصصة في مجال الاستثمار والتسويق، تماشياً مع رؤيته الرامية إلى تعزيز التعاون ضمن المجالات ذات الاهتمامات والمنافع المشتركة، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور رئيس بلدية روتردام، أحمد أبوطالب الذي رحب بالاتفاقية.

وقال العضو المنتدب لشركة «روتردام بارتنرز»، ويلبرت ليك، إن «هناك العديد من النقاط المشتركة بين دبي وروتردام، لاسيما في ما يتعلق بشغف المدينتين بالابتكار، ونطمح من خلال تعاوننا مع المركز إلى تزويد الشركات الهولندية بفرصة استكشاف مركز مزدهر للأعمال والأنشطة التجارية في دبي، ونتطلع إلى الترحيب بالشركات من الإمارات في روتردام».

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