جناح «موانئ دبي العالمية» في «إكسبو» يعزز دور «المجموعة» في تمكين التجارة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يسلط جناح مجموعة موانئ دبي العالمية في معرض «إكسبو 2020 دبي» الضوء على دور المجموعة في تمكين الحركة التجارية العالمية، حيث يركز على مفهوم «تعزيز تدفق حركة التجارة»، بهدف تمكين الناس كافة من الحصول على البضائع التي يحتاجونها وفي الوقت الذي يريدونه.

ويمكن لزوار الجناح، الواقع في منطقة التنقل بالمعرض، التعرف إلى أحدث التقنيات التي تُظهر حركة البضائع في الوقت الفعلي عبر العالم، مقدماً تجربة غامرة بمدى 270 درجة تظهر قدرة البيانات على إحداث نقلة في حياة الناس وفي عملهم، إذ يستطيع الزوار اكتشاف مستقبل التدفق للخدمات اللوجستية والبيانات والأفراد.

كما سيتعرف الزوار أيضاً إلى تقنيات مبتكرة مثل «كارغوسبيد»، وهو نظام النقل الذي يعتمد تقنيات «هايبرلوب»، و«بوكس باي» للتخزين المرتفع للحاويات والذي من شأنه إحداث تحوّل ثوري في سلاسل التوريد عبر أنحاء العالم كافة.

ويوفر الجناح لزواره تحت موضوع «تحقيق تدفق تجاري»، شلالاً بارتفاع خمسة طوابق بهدف التأمل والإلهام.

ويمثل جناح «موانئ دبي العالمية» رؤية المجموعة للمستقبل، وكيف تحدث نقلة في حياة متعامليها.

ويأتي تصميم الجناح منسجماً مع العناوين الفرعية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وهي: الفرص والتنقل والاستدامة.

وصمّم الجناح ليكون مركزاً للتعليم والابتكار والتدريب في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية عند انتهاء المعرض، ويُلهم بالتالي الأجيال المقبلة لبدء مسيرتهم المهنية في هذا القطاع.

عروض حية

يضم جناح «موانئ دبي العالمية» في معرض «إكسبو 2020 دبي» كما كل الأجنحة، جميع ما هو شيّق وممتع من معروضات تفاعلية وعروض حية وفعاليات شعبية وتراثية، بالإضافة إلى فعاليات للمختصين ورجال الأعمال.

• الجناح يوفر للزوار شلالاً بارتفاع 5 طوابق بهدف التأمل والإلهام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news