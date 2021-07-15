«إينوك» تطلق محطات «إي لينك» المتنقلة للتزوّد بالوقود

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة «إينوك»، عن خططها لإطلاق محطات «إي لينك»، الجديدة والأولى من نوعها على مستوى العالم، في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وهي عبارة عن محطات متنقلة تتيح للعملاء وسائقي المركبات إمكانية الوصول بسهولة إلى خدمات التزوّد بالوقود.

وذكرت «إينوك» في بيان، أمس، أن المحطات صُممت خصيصاً لتوسيع النطاق الذي تغطيه شبكة محطات الوقود، عبر اختصار المدة الزمنية للتشييد وبدء التشغيل، التي تحتاج عادةً بين 12 و18 شهراً، إضافة إلى تقليص المساحة المطلوبة إلى 500 قدم مربعة، مقارنة بالمساحة المطلوبة لمحطات الخدمة التقليدية، التي تراوح بين 30 ألفاً و50 ألف قدم مربعة، ما يجعل من محطات «إي لينك» خياراً مثالياً لتلبية احتياجات المجمعات السكنية ومناطق الأعمال بشكل دائم.

جُهّزت المحطات بخزان وقود سعته 30 ألف لتر، يتيح تزويد حتى أربع مركبات بالوقود في وقت واحد، وبالتالي تقليص مدة انتظار المركبات للتزوّد بالوقود، وتضم المحطات مظلات مصنوعة من ألياف الكربون المعروفة بوزنها الخفيف، والمستخدمة في سيارات «الفورمولا1»، وذلك لتوفير أفضل تجربة تزوّد بالوقود للعملاء، كما أن المحطات مزودة بشاشات رقمية مبتكرة لإثراء تجربة التزود بالوقود.

وستوفر محطات «إي لينك» المتنقلة إمدادات مستمرة من «البنزين خصوصي 95»، و«البنزين الممتاز 98» و«البيوديزل».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «نكرّس في (إينوك) جلّ إمكاناتنا لتلبية الاحتياجات المتنامية للتزوّد بالوقود بين سكان دولة الإمارات، ومواكبة التغيرات الواسعة التي شهدها قطاع بيع الوقود بالتجزئة، حيث أصبح العملاء يتطلعون إلى خدمات سهلة ومريحة للتزود بالوقود».

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