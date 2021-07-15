«المشرق»: 65% من متعاملي «البنك» يستخدمون الخدمات الرقمية

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

قال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، أحمد عبدالعال، إن «65% من عملاء البنك حالياً يستخدمون القنوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم، إذ أدت الجائحة لتسريع اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية أكثر من ذي قبل».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «البنك يركز على احتياجات العملاء وسلوكياتهم المالية المتطورة باستمرار، لذا نتوقع تبعاً لذلك أن تتغير الوظيفة الأساسية التي تضطلع بها فروع البنك التقليدية، إذ في الوقت الذي سيلجأ فيه بنك المشرق بشكل متزايد إلى تقديم الخدمات المصرفية لعملائه عبر القنوات الرقمية، يبقى للفروع التقليدية دور مهم لتلعبه في هذا المضمار».

وتابع عبدالعال: «نحن نرى أن وظيفة هذه الفروع ستتطور وتتغير باستمرار بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا، وبشكل خاص أولئك الذين يتطلبون مستوى أعلى من التعامل الشخصي والخدمات الاستشارية، كتلك التي يحتاجونها عند عزمهم شراء منزل أو الحصول على تمويل لشركاتهم أو عند اتخاذ قرارات مالية مهمة، إلا أن عدد هؤلاء العملاء من المتوقع ألا يتجاوز 10% من إجمالي عدد عملاء البنك تقريباً»، مبيناً أن عدد فروع البنك في الإمارات حالياً 10 فروع.

وقال: «اليوم يستخدم 65% من عملائنا القنوات الرقمية، وهذه إشارة واضحة إلى أن العملاء يفضلون الخدمات الرقمية بشكل متزايد ويتقبلون هذا النهج في التحول الرقمي، ولذلك فإن هذا التحول المهم نحو الخدمات الرقمية هو سبب رئيس لقيامنا بإعادة تشكيل شبكة فروعنا».

وأضاف: «في الوقت ذاته، وبالنسبة للتعاملات المصرفية اليومية، ستتحول فروع البنك بشكل متزايد نحو تقديم الخدمات الرقمية من خلال مجموعة واسعة من تقنيات الخدمة الذاتية التي تشمل أجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الإيداع النقدي، لتوفر المزيد من الخدمات المحسنة والمطورة وتتيح للعملاء الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة تحت مظلة منظومة رقمية واحدة، حيث يتم اليوم إجراء نحو 98% من المعاملات غير المالية و68% من المعاملات المالية في الفروع عبر الأجهزة الآلية وقنوات الخدمة الذاتية».

إلى ذلك، أعلن البنك، في بيان أمس، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 85 مليون درهم للنصف الأول من عام 2021، كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 1.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليبلغ 2.9 مليار درهم نتيجة تحسّن صافي الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات.

وبلغت الأرباح التشغيلية 1.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي وانخفاض النفقات التشغيلية.

85 مليون درهم صافي أرباح «المشرق» للنصف الأول من 2021.

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