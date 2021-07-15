«دبي للاستثمار» تستحوذ على حصة إضافية في «الوطنية للتأمينات العامة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للاستثمار، أمس، عن تنفيذها صفقة مباشرة استحوذت بموجبها على 15.19% من أسهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة من بنك الإمارات دبي الوطني.

وأوضحت «دبي للاستثمار» في بيان أن ملكيتها الإجمالية بعد هذه الصفقة وصلت إلى 45.18% من رأس المال المصدر للشركة، بعد استحواذها على 21.53% من أسهمها عبر صفقة مباشرة كانت قد تمت من خلال سوق دبي المالي في بداية الربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب الأسهم التي كانت تملكها في الأصل، والتي تبلغ 8.46%.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات «دبي للاستثمار» لتعزيز حضورها في قطاع التأمين، عبر عمليات استحواذ استراتيجية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، إن «صفقة الاستحواذ الأخيرة تعكس اهتمامنا بمواصلة الاستثمار في قطاع التأمين الذي يتمتع بمرونة لافتة».

وأضاف: «نحن مرتاحون لإتمام استحواذنا على حصة إضافية في الشركة الوطنية للتأمينات العامة، لنملك الآن الحصة الأكبر في أسهم الشركة»، مؤكداً أن «هناك ثقة كبيرة بقدرات الشركة الوطنية للتأمينات العامة كواحدة من أفضل مزوّدي التأمينات في دولة الإمارات».

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