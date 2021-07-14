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    "الطاقة " : لم نتوصل لإتفاق مع "أوبك بلس" بشأن انتاج النفط

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    • أمل المنشاوي :أبوظبي
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    نفت وزارة الطاقة والبنية التحتية ما تم تداوله في وسائل الإعلام على أنه تم التوافق بين دولة الإمارات وتحالف منظمة أوبك بلس على تعديل سقف النتاج المرجعي للدولة .
    وأكدت " للإمارات اليوم " أن المفاوضات البناءة لازالت مستمرة بين الأطراف المسئولة وأن الاتفاق مع المنظمة لم يتم إلى الأن .
    يذكر أن وكالة رويترز نقلت اليوم عن مصدرين التوصل لاتفاق بين الإمارات والتحالف يقضي باعتماد سقف انتاج يعادل 3.65 مليون برميل أساسا مرجعيا لتخفيضات الإنتاج التي يتم الاتفاق بشأنها .
    وكانت الإمارات طلبت في وقت سابق أن يتم تعديل الأساس المرجعي إلى 3.8 مليون برميل .

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