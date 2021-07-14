"الطاقة " : لم نتوصل لإتفاق مع "أوبك بلس" بشأن انتاج النفط

المصدر: أمل المنشاوي :أبوظبي

نفت وزارة الطاقة والبنية التحتية ما تم تداوله في وسائل الإعلام على أنه تم التوافق بين دولة الإمارات وتحالف منظمة أوبك بلس على تعديل سقف النتاج المرجعي للدولة .

وأكدت " للإمارات اليوم " أن المفاوضات البناءة لازالت مستمرة بين الأطراف المسئولة وأن الاتفاق مع المنظمة لم يتم إلى الأن .

يذكر أن وكالة رويترز نقلت اليوم عن مصدرين التوصل لاتفاق بين الإمارات والتحالف يقضي باعتماد سقف انتاج يعادل 3.65 مليون برميل أساسا مرجعيا لتخفيضات الإنتاج التي يتم الاتفاق بشأنها .

وكانت الإمارات طلبت في وقت سابق أن يتم تعديل الأساس المرجعي إلى 3.8 مليون برميل .

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