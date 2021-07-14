"الطاقة " : لم نتوصل لإتفاق مع "أوبك بلس" بشأن انتاج النفط
نفت وزارة الطاقة والبنية التحتية ما تم تداوله في وسائل الإعلام على أنه تم التوافق بين دولة الإمارات وتحالف منظمة أوبك بلس على تعديل سقف النتاج المرجعي للدولة .
وأكدت " للإمارات اليوم " أن المفاوضات البناءة لازالت مستمرة بين الأطراف المسئولة وأن الاتفاق مع المنظمة لم يتم إلى الأن .
يذكر أن وكالة رويترز نقلت اليوم عن مصدرين التوصل لاتفاق بين الإمارات والتحالف يقضي باعتماد سقف انتاج يعادل 3.65 مليون برميل أساسا مرجعيا لتخفيضات الإنتاج التي يتم الاتفاق بشأنها .
وكانت الإمارات طلبت في وقت سابق أن يتم تعديل الأساس المرجعي إلى 3.8 مليون برميل .
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