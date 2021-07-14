15.8 مليار درهم سيولة سحبتها البنوك من رصيد شهادات الإيداع

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي



سحبت البنوك العاملة بالدولة 15.8 مليار درهم خلال مايو الماضي، من رصيد شهادات الإيداع التي تحتفظ لدى المصرف المركزي في أكبر عميلة تسييل شهرية منذ قرابة عام مضى،

وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي.

وأظهرت البيانات أن رصيد شهادات الإيداع والفواتير النقدية التي تمتلكها البنوك مقابل أرصدة تحتفظ بها لدى المصرف المركزي سجل بنهاية مايو الماضي 157.8 مليار درهم مقابلة مع 142 مليار درهم بنهاية أبريل السابق، بنمو شهري 11.1 %.

وتعد شهادات الإيداع إحدى أدوات إدارة السيولة الفائضة، التي وفرها المصرف المركزي للبنوك اختيارياً، وتستثمر فيها بإيداعها لدى المركزي مقابل امتلاك هذه الشهادات التي يدفع عنها «المركزي» عائداً دورياً متفقاً عليه مسبقاً، حيث تتمكن البنوك من تسييلها متى احتاجت للسيولة.

ويعكس رصيد شهادات الإيداع المرتفع لدى «المركزي» وفرة بالسيولة في البنوك بما يزيد على حاجتها لنشاطها الرئيس وهو الإقراض، بينما يؤشر تراجع قيمة شهادات الإيداع إلى قيام البنوك بتسييلها وتوظيفها في أنشطتها التشغيلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news