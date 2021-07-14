دبي الرقمية تطلق خدمة «الأضحية» عبر «دبي الآن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دبي الرقمية، بالتعاون مع جمعية دار البر «خدمة الأضحية» بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن فئتي الإسلام والتبرعات في تطبيق «دبي الآن»، بهدف تسهيل العمل الخيري والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.



وأفاد دبي الرقمية في بيان اليوم، بأن الخدمة التي تم تفعيلها في التطبيق لجميع المستخدمين، تتيح إمكانية طلب وتوزيع أضحية عيد الأضحى ودفع ثمنها دون أي صعوبات وعبر خطوات بسيطة وسهلة سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها، كما تسمح لهم بالحصول على ثلث الأضحية.



ويوفر «دبي الآن» خدمة «الأضحية» ضمن إجراءات دفع آمنة وموثوقة توفر الوقت والجهد على المستخدمين، وتقدم لهم تجربة مبتكرة لأداء العمل الخيري بكل سهولة وسلاسة ومن خلال أجهزتهم الذكية فقط، دون الحاجة للذهاب إلى الجمعيات الخيرية أو المراكز المختصة.



وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية التابعة لهيئة دبي الرقمية، وسام لوتاه، أن منظومة الخدمات الذكية في إمارة دبي عبر تطبيق «دبي الآن» تتوسع بشكل دائم ومستمر في جميع المجالات، لتصبح البوابة الموحدة والشاملة للخدمات والمعاملات الحكومية في مدينة دبي، وتقدم حلولاً سهلة وسريعة لكافة فئات المتعاملين بما يتوافق مع احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية من قطاع الخدمات الحكومية.

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