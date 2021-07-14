تصنيف المركز الرئيس لـ «موانئ دبي العالمية» أحد أفضل أماكن العمل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم ووام

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية عن تصنيف المركز الرئيس للمجموعة في دبي كأحد أفضل أماكن العمل بعد تحليل مستقل أجرته مؤسسة «جريت بليس تو ورك الشرق الأوسط».

ويستند هذا الاعتماد إلى الآراء المباشرة من الموظفين المُقدمة في إطار دراسة استقصائية واسعة النطاق دون الكشف عن أسماء المشاركين في الاستبيان، أُجريت حول تجارب الموظفين في مكان العمل.

وقالت الرئيس التنفيذي لإدارة الموظفين في مجموعة موانئ دبي العالمية، مها القطان، إنه بعد حصول المركز الرئيس على هذا الاعتماد أصبح الآن معتمداً في خمسة من قوائم المؤسسة لينضم إلى زملائه في الأرجنتين وبيرو والهند والبرازيل، ويعني ذلك دخوله إلى المجموعة الأعلى تنافسيةً، ليتم إدراجه في القائمة العالمية التي سيتم الإعلان عنها في أكتوبر المقبل.

وأكدت القطان أهمية أن يكون المركز الرئيس معتمداً الآن من مؤسسة «جريت بليس تو ورك»، مشددة على التزامهم بالحفاظ على ثقافة مكان العمل، مشيرة إلى أن 77% من الموظفين أجابو على الدراسة الاستقصائية وقدموا ملاحظات مفيدة، بينما أجمع 91% منهم على أنهم يعتبرون المكتب الرئيس لـ«موانئ دبي العالمية» مكاناً رائعاً للعمل، فيما قال نحو 98% من المشاركين إنهم يشعرون بأنه مكان آمن للعمل.

وأضافت القطان، أن «البعض عبر عن معاني الولاء والتفاؤل والأمل وكلها أشياء تبشر بالخير لمستقبلنا»، لافتة إلى أنه في الوقت نفسه قدَّم الموظفون أفكاراً واضحة حول كيفية تحسين أداء «موانئ دبي العالمية».

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «كما سبق أن ذكرت في مناسبات عدة فأنا لدي شغف كبير تجاه (موانئ دبي العالمية)»، مضيفاً: «تمكنّا من التصدي لتحدي الوباء وحافظنا على تدفق التجارة من دون أن تتأثر عزيمتنا ورغبتنا في تحقيق أشياء أفضل لهذا القطاع وللعالم بأكمله».

وتابع بن سليم: «سأبذل كل ما في وسعي لدفع (موانئ دبي العالمية) نحو الأمام من خلال الحرص على أن نكون إحدى أفضل الشركات إدارة في هذا القطاع، والاستمرار في توفير بيئة عمل رائعة لنا جميعاً».

إلى ذلك، فازت «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات»، بجائزتين مرموقتين، هما «بطل الموانئ في التصدي للجائحة»، و«الشركة الأكثر إبداعاً»، وذلك في حفل جوائز الشرق الأوسط للتميز في النقل والخدمات اللوجستية 2021.

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» و«جافزا»، عبدالله بن دميثان، في بيان صادر أمس: «منذ بداية الجائحة، اعتبرنا أن أهم أولوياتنا تتمثل في الأمن الغذائي، وتأمين الإمدادات الطبية، وضمان سلامة موظفينا، كما قمنا بمساعدة عملائنا من الشركات على بناء أنظمة حجر صحّي لتفادي أي احتمال لانتقال العدوى بين فرق العمل».

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