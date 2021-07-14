«تراخيص» تنجز 27.6 ألف معاملة.. وتمنح 2400 إقامة عمل في 6 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نجحت دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، في إنجاز أكثر من 27.6 ألف معاملة تشتمل على خدمات الترخيص التجاري والهندسي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي للدائرة، المهندس عبدالله بالهول، أن المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من العام الجاري نمت لتصل إلى 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات التي تقدم بها متعاملو «تراخيص» من الأفراد والشركات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 27 ألفاً و687 معاملة، مقارنة بإجمالي 22 ألفاً و872 معاملة تم اعتمادها بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار بالهول إلى أن نمو عدد المعاملات والتصاريح، صاحبه بالتوازي نمو في عدد إقامات العمل التي منحتها تراخيص لموظفي الشركات المرخصة بنظام المناطق الحرة، ليصل إلى اعتماد أكثر من 2400 إقامة عمل خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل إصدار 874 إقامة عمل في الفترة نفسها خلال العام الماضي.

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